Вот почему в деревне урожай огурцов гигантский: секрет — шикарный дуэт золы и уксуса

Опубликовано: 12 марта 2026 08:01
 Проверено редакцией
Питательная смесь  из золы и уксуса — настоящий подарок природы для растений

Многие замечают, что деревенские огурцы всегда вкуснее, сочнее и крупнее, чем те, что вырастили горожане. И всегда формируются в огромном количестве! Это объясняется тем, что в деревнях мало используют магазинную химию - у сельских дачников свои методы подкормки и защиты растений. Об одном таком деревенском секрете рассказывает автор дзен-канала "Твоя дача".

Речь идет о смеси древесной золы и уксуса, которая помогает выращивать не только огурцы, но и другие культуры: томаты, перцы, баклажаны, кабачки, тыквы и даже некоторые ягодные кустарники. "Волшебный" раствор готовится следующим образом:

  1. Разведите 100 мл столового уксуса 6-9% в 10 л воды.
  2. Добавьте 200 г древесной золы.
  3. Хорошо перемешайте состав.
  4. Настоите 15-20 минут.

Взрослым кустам огурцов потребуется около 0,5 л полученного раствора. Подкармливать следует один раз в две недели. Такой режим обеспечивает растения необходимыми питательными веществами, не перегружая их.

Авторы блога уверяют, что этот простой метод позволяет увеличить урожай огурцов, а также сделать процесс их выращивания более приятным и продуктивным.

Ранее "Городовой" рассказывал, как при помощи 3 г "порошка" можно предотвратить вытягивание рассады.

Автор:
Анна Леонова
Полезное
