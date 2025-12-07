Поездка со слезами: таксист окатил пассажира «перцем» в Ломоносовском районе Ленобласти

В Ломоносовском районе Ленинградской области между таксистом и его пассажиром произошёл конфликт, в ходе которого был применён перцовый баллончик. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти. С заявлением в полицию обратился пассажир, утверждая, что водитель распылил ему в лицо аэрозоль 6 декабря.
По словам 31-летнего шофёра, он приехал на место по вызову, однако клиент был недоволен остановкой автомобиля. Началась ссора: пассажир начал проявлять агрессию, хлопая по креслу водителя. Тогда водитель, по собственным словам, решил применить газовый баллончик, чтобы успокоить мужчину.
Как уточнили представители правоохранительных органов, оба участника происшествия были доставлены в полицейский участок для выяснения обстоятельств. Сообщается, что после разбирательства будет принято процессуальное решение.