Добавляю молоко в пасту — и сытный ужин готов: всего 20 минут на ароматные макароны под соусом

Это блюдо получается сытным, ароматным и очень простым в приготовлении. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Готовим с Оксаной Пашко".
Ингредиенты
куриное филе — 300 г, лук — 1 шт., морковь — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, томатная паста — 70 г (или томатный сок), макароны — 200 г, молоко — 200 мл, соль — 1/2 ст. л., чёрный перец — по вкусу, растительное масло — для жарки, зелень — по вкусу
Приготовление
Сначала нарезаю куриное филе кусочками и обжариваю на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом до румяной корочки.
Добавляю нарезанный кубиками лук и готовлю ещё пару минут, затем отправляю натёртую морковь и обжариваю всё вместе ещё 2–3 минуты. Чеснок мелко нарезаю и добавляю к остальным ингредиентам, перемешиваю — сразу появляется приятный аромат.
В отдельной ёмкости смешиваю томатную пасту с водой, затем выливаю в сковороду. Сразу же добавляю сухие макароны и вливаю молоко.
Солю, перчу и хорошо перемешиваю, чтобы всё равномерно распределилось. Накрываю крышкой и готовлю после закипания на небольшом огне около 15 минут, периодически помешивая.
В конце посыпаю свежей зеленью и подаю горячим.
Примерное время приготовления: 20 минут
