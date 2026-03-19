Добавляю молоко в пасту — и сытный ужин готов: всего 20 минут на ароматные макароны под соусом

Опубликовано: 19 марта 2026 14:26
 Проверено редакцией
Минимум усилий, а результат всегда вкусный.

Это блюдо получается сытным, ароматным и очень простым в приготовлении. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Готовим с Оксаной Пашко".

Ингредиенты

куриное филе — 300 г, лук — 1 шт., морковь — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, томатная паста — 70 г (или томатный сок), макароны — 200 г, молоко — 200 мл, соль — 1/2 ст. л., чёрный перец — по вкусу, растительное масло — для жарки, зелень — по вкусу

Приготовление

Сначала нарезаю куриное филе кусочками и обжариваю на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом до румяной корочки.

Добавляю нарезанный кубиками лук и готовлю ещё пару минут, затем отправляю натёртую морковь и обжариваю всё вместе ещё 2–3 минуты. Чеснок мелко нарезаю и добавляю к остальным ингредиентам, перемешиваю — сразу появляется приятный аромат.

В отдельной ёмкости смешиваю томатную пасту с водой, затем выливаю в сковороду. Сразу же добавляю сухие макароны и вливаю молоко.

Солю, перчу и хорошо перемешиваю, чтобы всё равномерно распределилось. Накрываю крышкой и готовлю после закипания на небольшом огне около 15 минут, периодически помешивая.

В конце посыпаю свежей зеленью и подаю горячим.

Примерное время приготовления: 20 минут

Автор:
Александр Асташкин
