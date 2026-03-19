Как раньше назывался Адмиралтейский район Санкт-Петербурга?

До 1994 года Адмиралтейский район Санкт-Петербурга не имел единого официального названия в современных границах. Территория, которая сейчас входит в его состав, исторически делилась на несколько частей, каждая из которых имела своё название или характеристику.

Историческое деление

Адмиралтейский район формировался вокруг Адмиралтейства — ключевого объекта, заложенного в конце 1704 года по чертежам Петра I. Со временем территория вокруг него расширялась, и к XVIII веку сложилась следующая историческая структура:

Коломна — территория, ограниченная реками Мойкой, Фонтанкой и Крюковым каналом. Одна из старейших частей района. Существует несколько версий происхождения названия: от слова «колонна» (по легенде, Доменико Трезини называл так просеки, которые прорубал в лесу), от слова «колония» (из-за большого числа иностранцев) или от села Коломенского, откуда сюда переселили мастеровых в 1730-х годах.



Измайловские роты — территория между Обводным каналом и Московским проспектом (современные 1–10-я Красноармейские улицы). Здесь располагалась слобода Измайловского полка. В память о военном городке сохранились Измайловская площадь, Измайловский проспект и собор.

Семенцы — территория между Технологической площадью, Витебским вокзалом и Обводным каналом. Здесь дислоцировался лейб-гвардии Семёновский полк.

Промышленная часть — территория между Фонтанкой и Обводным каналом, а также к югу от Обводного канала, вблизи рек Екатерингофки и Таракановки. Здесь сосредоточились промышленные предприятия.

Неофициальное название

Среди жителей района использовалось неофициальное название «Галерка». Оно связано с галерным двором, который находился здесь в петровские времена. Галеры — небольшие гребные суда, которые строились на этой верфи. Галерный двор располагался на участке от современной Сенатской площади до Ново-Адмиралтейского канала.

Современное объединение

Современный Адмиралтейский район был образован 11 марта 1994 года путём слияния Ленинского и Октябрьского районов. Несмотря на объединение, до сих пор функционируют Ленинский и Октябрьский районные суды, что напоминает о прежнем административном делении.

Интересные факты

Большая часть территории Адмиралтейского района (между Большой Невой и Фонтанкой) входит в историческое ядро Петербурга. Планировка этой части сложилась преимущественно в первой половине XVIII века.

В районе расположены знаковые достопримечательности: Адмиралтейство, Исаакиевский собор, Мариинский театр, Юсуповский сад.

В разные периоды здесь жили и работали Ф. М. Достоевский, А. С. Пушкин, А. А. Блок, А. С. Грибоедов, Н. В. Гоголь, Л. Н. Толстой и другие выдающиеся деятели культуры.

