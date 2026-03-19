Городовой / Город / «Центр заживёт по-другому»: Бельский о платном въезде в историческую часть Петербурга
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

«Центр заживёт по-другому»: Бельский о платном въезде в историческую часть Петербурга

Опубликовано: 19 марта 2026 14:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
По мнению чиновника, платный въезд в центр города — это улучшение логистики и разгрузка города. 

Александр Бельский, глава Законодательного собрания Санкт-Петербурга, высказался о возможном введении платного въезда в центр города во время премьеры своей программы "Среда Бельского".​

Ключевые условия

Он отметил, что решение регулируется федеральным законодательством, и если такая опция появится, в регионе обязательно обсудят её с коллегами.

Главное требование — полная готовность транспортной инфраструктуры, включая комфортный режим работы метро и общественного транспорта для горожан.​

Цели и проблемы

Бельский выделил проблему транзитного трафика через центр, подчеркнув, что платный въезд должен оптимизировать логистику и разгрузить улицы.

Для этого нужны перехватывающие парковки, чтобы водители могли легко пересаживаться на общественный транспорт. По его словам, нельзя просто ввести такую меру без подготовки.

Преимущества

Среди плюсов спикер ЗакСа назвал ускорение трафика в центре, улучшение экологии и снижение нагрузки на исторические здания благодаря меньшим вибрациям и загрязнению.

"То есть центр города заживёт, конечно, совсем по-другому", — заключил Бельский.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью