Надежда сквозь камень: проходческий щит прорезал породу и вышел на будущую «Каменку»

Опубликовано: 7 декабря 2025 23:18
Щит для строительства тоннеля прошёл уже более 2065 колец из запланированных 2555.

В Санкт-Петербурге тоннелепроходческий комплекс под названием «Надежда» завершил движение до участка, где появится станция «Каменка». Продвижение комплекса отмечено сразу после прохождения строящейся станции «Богатырская» и подземного перехода под Западным скоростным диаметром. Теперь щит находится у границы будущей платформы.

Работы по устройству тоннеля продвинулись значительно — уже пройдено свыше 4 километров, что соответствует 2065 кольцам из необходимых по проекту 2555. После окончания проходки до «Каменки» оборудование планируется отправить на разборку. Это станет следующим этапом подготовки трассы для запуска движения поездов на новом участке метро.

Планируется, что в Приморском районе появятся новые выходы из метро. Входы на станцию «Богатырская» разместятся на пересечении Туристской улицы и Богатырского проспекта, а вестибюль «Каменки» — на углу Комендантского и Шуваловского проспектов.

Юлия Аликова
