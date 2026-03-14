Как избавиться от сорняков на участке: рецепт Менделеева из 4 компонентов – через 3 дня от бурьяна только мокрое место останется

Как только начинается весна, на участке появляются первые сорняки. Бороться с ними приходится все лето, и часто эта борьба отнимает много сил.

Многие дачники используют химию, но она может навредить не только сорнякам, но и почве. Однако способ борьбы с нежелательными растениями придумал еще Дмитрий Иванович Менделеев.

Ученый создал раствор, который уничтожает любой сорняк с корнем, но при этом не убивает землю. Его можно использовать даже для обработки щелей между плиткой.

Как приготовить раствор Менделеева

Нам понадобится обычное 10-литровое ведро воды и несколько компонентов:

30 г стружки хозяйственного мыла;

30 мл растительного масла;

50 г тетрабората натрия (продается как бура или боракс);

500 г хлористого калия серого цвета.

Важно: для рецепта подходит только хлористый калий серого цвета. В нем много хлора, который и губит сорняки. Розовый сорт с железом с этой задачей не справится.

Все ингредиенты следует просто засыпать в ведро с водой и тщательно размешать. Готовым раствором нужно полить сорняки под корень (по 50 г на растение) или пролить им стыки между плиткой на дорожках.

Почему этот рецепт работает

Секрет эффективности раствора - в хлористом калии. Хлор подавляет и убивает растение-вредитель. Уже через несколько дней сорняк начинает желтеть и погибает. Его корень усыхает и теряет силу.

Но главное преимущество - это безопасность для почвы. Через 3-4 недели хлор улетучивается или вымывается дождями. А вот калий, который также входит в состав раствора, остается в земле.

Он работает как ценное удобрение, которое на следующий год поможет расти вашим цветам и полезным культурам. В отличие от ядовитых гербицидов, земля после обработки по методу Менделеева не становится мертвой, сообщает "Стеклянная сказка".

