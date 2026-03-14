Салат «Минутка» из копченой курочки: без варки и жарки, из простых ингредиентов

Этим рецептом простейшего салата на каждый день поделился автор Дзен-канала «Коллекция вкусов».
Ингредиенты:
копчёная куриная грудка — 300 г, консервированная кукуруза — 1 банка, морковь по-корейски — 200 г, майонез — 2–3 ст. л., соль — по вкусу, чёрный молотый перец — по вкусу.
Приготовление:
Копчёную куриную грудку нарезаю небольшими кубиками и перекладываю в салатник.
Открываю банку консервированной кукурузы, сливаю жидкость и добавляю кукурузу к курице.
Затем кладу морковь по-корейски. Если она слишком длинная, можно слегка нарезать её ножом, чтобы салат было удобнее есть.
Добавляю майонез, немного соли и щепотку чёрного молотого перца.
Всё хорошо перемешиваю — и салат готов. Получается очень ароматно, сочно и вкусно. Такой салат можно подать сразу после приготовления.
