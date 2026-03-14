Салат «Минутка» из копченой курочки: без варки и жарки, из простых ингредиентов
Салат «Минутка» из копченой курочки: без варки и жарки, из простых ингредиентов

Опубликовано: 14 марта 2026 16:46
 Проверено редакцией
Главный плюс этого салата —  все ингредиенты уже готовы, остаётся только нарезать, смешать и заправить.

Этим рецептом простейшего салата на каждый день поделился автор Дзен-канала «Коллекция вкусов».

Ингредиенты:

копчёная куриная грудка — 300 г, консервированная кукуруза — 1 банка, морковь по-корейски — 200 г, майонез — 2–3 ст. л., соль — по вкусу, чёрный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

Копчёную куриную грудку нарезаю небольшими кубиками и перекладываю в салатник.

Открываю банку консервированной кукурузы, сливаю жидкость и добавляю кукурузу к курице.

Затем кладу морковь по-корейски. Если она слишком длинная, можно слегка нарезать её ножом, чтобы салат было удобнее есть.

Добавляю майонез, немного соли и щепотку чёрного молотого перца.

Всё хорошо перемешиваю — и салат готов. Получается очень ароматно, сочно и вкусно. Такой салат можно подать сразу после приготовления.

Ранее мы писали о том, как приготовить необычный и вкусный салат со свеклой.

Коллекция Вкусов

Автор:
Александр Асташкин
