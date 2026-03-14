Это «маленькое солнышко» – большой помощник в огороде: 5 причин посадить гигантский цветок в 2026 году

Как одно растение сможет создать благоприятный микроклимат, приманить полезных насекомых и улучшить почву

Речь идет о подсолнухе – крупном растении, которое, как оказалось, не отнимает много ресурсов, а защищает более слабые культуры. Автор Дзен-канала «Волжский сад» убедилась в этом на собственном опыте и рассказала, почему стоит посадить подсолнух на своем участке и как это сделать.

Польза подсолнуха для вашего участка

Польза этого растения неоценима, и вот почему:

Подсолнухи привлекают насекомых-опылителей. Пчел на вашем участке станет больше, следовательно, урожайность повысится – как и количество питательных веществ в растениях. Мощная корневая система рыхлит почву и насыщает ее кислородом, поднимает полезные макроэлементы близко к поверхности, а значит, другие культурные растения будут усваивать больше полезных веществ. Если вы посадите подсолнух с северной стороны грядки с перцами и баклажанами, то защитите их от сильных холодных ветров. Крепкий и высокий стебель можно использовать в качестве опоры для гороха, фасоли и огурцов. Подсолнух подавляет жизнедеятельность ряда болезнетворных почвенных грибов.

Наконец, это просто красиво: такой декоративный цветок станет настоящим украшением вашего участка.

Как посадить подсолнух и нужно ли за ним ухаживать

Автор советует присмотреться к таким разветвленным многостебельным сортам, как «Лакомка», «Щелкунчик» и «Орешек»: они долго цветут и лучше привлекают полезных насекомых. Сеять семена нужно в середине мая в теплую прогретую почву на глубину около 4 см.

Посадить подсолнух можно по северной границе грядки, в центре квадратной грядки или по крупному картофельному полю. Но если у вас маленький участок, рядом с картофелем его сажать не нужно, поскольку у этих растений есть общие болезни.

Если лето будет сильно засушливым, можно время от времени редко и обильно поливать подсолнух под корень. Другого ухода не требуется, а подкормки будут ему только во вред.

Меры предосторожности

Несмотря на всю пользу, подсолнух значительно истощает почву, поэтому повторно посадить его можно будет только через 5 лет.

Стебли и корни оставлять на зиму нельзя – все срежьте, выкопайте и выбросите в компост. А можно и сжечь растительные остатки: в них есть много калия и других полезных макроэлементов.

