Городовой / Полезное / Не картофель, а ураган вкуса: с куста выдает по 25 клубней в любом регионе - все крупные, ровные, тают во рту
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Не картофель, а ураган вкуса: с куста выдает по 25 клубней в любом регионе - все крупные, ровные, тают во рту

Опубликовано: 13 марта 2026 08:49
 Проверено редакцией
Не картофель, а ураган вкуса: с куста выдает по 25 клубней в любом регионе - все крупные, ровные, тают во рту
Не картофель, а ураган вкуса: с куста выдает по 25 клубней в любом регионе - все крупные, ровные, тают во рту
Городовой ру
Самый урожайный и сладкий сорт картофеля для всех регионов 

Выбор идеального сорта картофеля – это всегда вызов для дачника! Ведь за столетия селекции их появилось более четырех тысяч. Найти тот, что будет максимально урожайным и устойчивым именно на вашем участке, задача не из легких, считают эксперты портала "Огород".

Однако есть один сорт, который заслуживает внимания – это "Великан". Он был выведен российскими селекционерами и относится к среднеспелым столовым представителям.

Характеристика сорта

Главное его преимущество – неприхотливость. "Великан" легко приспосабливается к разным климатическим условиям и не требует особого ухода. К тому же, он отлично сопротивляется болезням и радует высокой урожайностью – до 600 килограммов с сотки!

Кусты у "Великана" мощные, крепкие. Под каждым кустом формируется от 8 до 25 крупных клубней. Они имеют красивую овальную форму, гладкую, блестящую светло-бежевую кожуру с красноватыми глазками. Средний вес каждого клубня – 100-140 граммов.

Вкусовые качества

"Великан" не разочарует. Его кремовая мякоть умеренно плотная, не водянистая, с содержанием крахмала 16-19%. Отличный выбор для тех, кто ценит и урожайность, и вкус!

Личный опыт дачников

"Этот сорт действительно впечатлил меня – он дает обильный урожай, а сами клубни выглядят замечательно: светлые, ровные, и, что немаловажно, отлично хранятся до самой весны. Мы готовим из него блюда практически ежедневно и каждый раз он радует вкусом", - рассказала Татьяна из Воронежа.

"Сорт "Великан" оставил у меня самые приятные впечатления. Клубни уродились внушительных размеров, радуют отменным вкусом и обладают красивой, аппетитной желтой мякотью. Кожура у этого картофеля гладкая, нежная, кремового оттенка", - поделилась Алина из Тольятти.

Ранее портал "Городовой" рассказал про график подкормок рассады томатов в 2026 году.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏 1
😹 1
🙀
😿
Поделитесь новостью