Не картофель, а ураган вкуса: с куста выдает по 25 клубней в любом регионе - все крупные, ровные, тают во рту

Самый урожайный и сладкий сорт картофеля для всех регионов

Выбор идеального сорта картофеля – это всегда вызов для дачника! Ведь за столетия селекции их появилось более четырех тысяч. Найти тот, что будет максимально урожайным и устойчивым именно на вашем участке, задача не из легких, считают эксперты портала "Огород".

Однако есть один сорт, который заслуживает внимания – это "Великан". Он был выведен российскими селекционерами и относится к среднеспелым столовым представителям.

Характеристика сорта

Главное его преимущество – неприхотливость. "Великан" легко приспосабливается к разным климатическим условиям и не требует особого ухода. К тому же, он отлично сопротивляется болезням и радует высокой урожайностью – до 600 килограммов с сотки!

Кусты у "Великана" мощные, крепкие. Под каждым кустом формируется от 8 до 25 крупных клубней. Они имеют красивую овальную форму, гладкую, блестящую светло-бежевую кожуру с красноватыми глазками. Средний вес каждого клубня – 100-140 граммов.

Вкусовые качества

"Великан" не разочарует. Его кремовая мякоть умеренно плотная, не водянистая, с содержанием крахмала 16-19%. Отличный выбор для тех, кто ценит и урожайность, и вкус!

Личный опыт дачников

"Этот сорт действительно впечатлил меня – он дает обильный урожай, а сами клубни выглядят замечательно: светлые, ровные, и, что немаловажно, отлично хранятся до самой весны. Мы готовим из него блюда практически ежедневно и каждый раз он радует вкусом", - рассказала Татьяна из Воронежа.

"Сорт "Великан" оставил у меня самые приятные впечатления. Клубни уродились внушительных размеров, радуют отменным вкусом и обладают красивой, аппетитной желтой мякотью. Кожура у этого картофеля гладкая, нежная, кремового оттенка", - поделилась Алина из Тольятти.

