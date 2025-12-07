Человейники против птиц: кто гадит в Петербурге больше

В Петербурге назревает конфликт между желанием сохранить исторический облик города и необходимостью сосуществования с пернатыми обитателями.

Предложения запретить кормление птиц в центре и даже разрушать их гнёзда вызывают оживлённые споры. Орнитолог, кандидат биологических наук Владимир Романов предлагает взглянуть на проблему шире, с точки зрения градостроительства и естественного права животных на существование.

Градостроительство и “резервация” для животных

Владимир Романов считает, что корень проблемы кроется в самой концепции современного городского строительства.

“Я бы, конечно, предложил при градостроительстве учитывать места резервации для этих животных”.

Эксперт в беседе с «Городовой» критикует практику возведения “человейников”, где зачастую не учитываются даже элементарные нужды жителей, не говоря уже о животных.

“Построили эти «человейники». Даже гаражи не предусматривают. У каждой семьи сейчас по две, по три машины. Это не учитывается”.

Приводя в пример Японию и Германию, орнитолог демонстрирует, как продуманный подход к организации пространства может решить проблему парковки и, возможно, минимизировать конфликт с природой.

“Там, когда дома строят, у них подземная стоянка. В этих самых зданиях лифты, которые поднимают машины наверх, и они стоят на крышах”.

Такое градостроительное решение, где “все предусмотрено”, позволяет освободить улицы и, косвенно, создать более благоприятную среду для всех обитателей города.

Терпимость к природе: право на жизнь в общем пространстве

“Мы должны быть терпимы к этим животным и наоборот предлагать какие-то возможности решения их тоже запросов, потому что они тоже имеют право на жизнь в том же пространстве, где и мы живем”, — такова позиция Владимира Романова.

Он отвергает идею “выгнать” птиц из города, полагая, что человек, вторгаясь в естественную среду, должен искать пути сосуществования, а не уничтожения.

Предложение о создании специальных площадок для кормления на окраинах города, по мнению орнитолога, скорее всего, не сработает.

“Это превратится в то, что будет какая-то одна конкретная площадка, а в других местах люди будут ходить и подкармливаться сами по себе. И вы будете ставить вне закона людей совершенно добрых?”.

Памятники vs. животные: сохранение прошлого и право на существование

Если речь идет о сохранении памятников, то здесь ситуация более понятна:

“Если это касается памятников, допустим, это понятная точка зрения. Да, мы сохраняем историческое прошлое”.

Однако, когда речь заходит о других аспектах, например, о чистоте улиц, орнитолог призывает к более взвешенному подходу. Гадят ведь не только птицы.

Разрушение гнёзд: крайняя мера или путь к ухудшению?

Вопрос о разрушении гнёзд вызывает особую настороженность.

“А разрушение гнезд может вообще ухудшить ситуацию”, — считает эксперт.

Он подчёркивает, что такие меры, как разрушение гнёзд чаек или ворон “на ранней стадии”, должны рассматриваться “в индивидуальном каком-то порядке”.

Петербургский колорит: птицы как часть истории

Владимир Романов считает, что чайки, парящие над Петербургом, придают городу особый колорит.

“Даже чайки летающие над Петербургом дают колорит. Очень большой колорит. Это же общение с дикой природой. Оно является такой же исторической данностью, как сам город”.

Это не просто пернатые соседи, а часть уникального петербургского пейзажа.

Орнитолог вспоминает историю о живописце Архипе Куинджи, который выходил на крышу своего дома, чтобы кормить птиц.

“Он на Биржевом переулке выходил, кормил, и все же птицы слетались в округе к нему. Вот эту точку. Тоже была достопримечательность Петербурга, которая не сохранилась”.

Это пример того, как взаимодействие с природой может стать частью городской культуры.

“Средняя, вдумчивая политика”: путь к гармонии

В заключение Владимир Романов призывает к поиску “средней, вдумчивой политики” в отношении птиц.

“Я считаю, что надо во всяком случае это делать без каких-то излишек. Без фанатизма. Мы должны выбрать какую-то среднюю, вдумчивую политику”.

Вместо радикальных мер, направленных на изгнание птиц, следует искать пути гармоничного сосуществования, учитывая как потребности человека, так и естественное право животных на жизнь.