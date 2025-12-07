Петербургский мрак: как свет науки побеждает зимнюю темноту

Северная столица, известная своим неповторимым очарованием, зимой превращается в царство сумерек. Длинные, темные вечера и хмурые дни вынуждают петербуржцев проводить значительную часть времени при искусственном освещении.

В таких условиях крайне важно выбрать правильные источники света — не только для экономии электроэнергии, но и для сохранения здоровья глаз.

На этот актуальный вопрос порталу «Городовой» ответил офтальмолог, профессор, д.м.н., руководитель клиники доктора Куренкова Вячеслав Куренков.

Свет науки: выбор оптимальных ламп

“Действительно в тёмное зимнее время, особенно в нашей столице Москве и Петербурге, люди действительно вынуждены работать при искусственном освещении практически весь день с глубокой осени до весны”, — констатирует профессор Куренков.

Чтобы глазам было комфортно, а счета за электричество не росли, он предлагает следовать нескольким научно обоснованным правилам.

LED — фаворит в борьбе за зрение и экономию

“Оптимальный выбор в настоящее время — светодиодные лампы (LED)”, — убеждён профессор.

Их преимущества очевидны:

Энергоэффективность: они “потребляют в 8–10 раз меньше энергии, чем лампы накаливания”.

Стабильность света: LED-лампы “дают стабильный, равномерный свет”.

Отсутствие мерцания: “практически не мерцают (если это качественная лампа от надежного производителя), что снижает нагрузку на глаза”.

Долговечность: они “служат дольше, чем любые другие”.

Особое внимание профессор Куренков призывает уделить маркировке.

“Важно: выбирать лампы с маркировкой Flicker-Free или коэффициент пульсации, который не превышает 5%”.

Это, по его словам, “критично для зрительного комфорта и не действует раздражающе на мозг”.

Цвет света: баланс между работой и отдыхом

Выбор цветовой температуры света — ещё один важный аспект. Профессор Куренков предлагает руководствоваться следующими рекомендациями:

Тёплый белый (2700–3500 K): “более комфортен для вечернего использования. Уменьшает зрительное напряжение и способствует расслаблению”. Этот свет идеально подходит для зон отдыха.

Нейтральный белый (3800–4500 K): “оптимален для работы за компьютером днём”. Он “максимально приближён к естественному дневному, солнечному диапазону света”, что делает его идеальным для рабочих мест.

Холодный белый (6000–6500 K): “Лучше избегать в домашних условиях: он увеличивает визуальную зрительную усталость и может даже усилить симптомы синдрома сухого глаза”. Такой свет больше подходит для промышленных или офисных помещений.

Яркость имеет значение: искусство комбинированного освещения

“Какая же нужна яркость? Это очень важно и не только для экономии”, — подчёркивает офтальмолог.

Он предлагает использовать “энергоэффективный способ — комбинированное освещение”, которое включает в себя:

Общий свет (люстра/потолочный светильник): обеспечивает фоновое освещение комнаты.

Локальный источник (настольная лампа): фокусирует свет непосредственно на рабочей поверхности.

Такой подход позволяет “включать яркий свет только там, где вы работаете и вам это необходимо, не освещая всю комнату и не выбрасывая энергозатраты в мусор”.

Более того, это “создаёт дизайнерское освещение, уют и комфорт с правильной нагрузкой на глаза и мозг”.

Профессор Куренков приводит конкретные рекомендации, известные каждому студенту-медику по курсам гигиены:

Рабочий стол: требуется яркость в 500–700 люкс. Это достигается настольной лампой мощностью 6–9 Вт LED.

Общий свет: для комнаты площадью 12–18 м² рекомендуется 150–200 люкс, что обеспечивается лампами мощностью 10–15 Вт LED.

Соблюдение этих простых, научно обоснованных правил поможет петербуржцам сделать свои рабочие пространства более комфортными, сохранить зрение и сократить расходы на электроэнергию даже в самые тёмные зимние месяцы.