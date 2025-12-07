«Птичий вопрос» Петербурга: почему пернатых винят в разрушении домов и памятников

Активность чаек и ворон в историческом центре Петербурга стала причиной обеспокоенности.

Представители жилищных организаций сообщают о случаях повреждения крыш и чердачных помещений, что породило инициативу по введению запрета на кормление птиц вблизи памятников и в центре города.

Обсуждается даже создание специальных площадок для кормления на окраинах, чтобы “перенести концентрацию пернатых подальше от туристических мест”.

Есть и предложения по регулированию численности ворон путем разрушения гнезд. Но насколько обоснованы эти меры, и не являются ли они чрезмерными?

“Любая благая инициатива может перейти в истребление”: тревога орнитолога

Кандидат биологических наук, орнитолог Владимир Романов выражает настороженность по поводу предложенных мер, опасаясь, что благие намерения могут привести к негативным последствиям.

“Вопрос настораживает именно в этом ракурсе. Потому что, как говорится, любая благая инициатива, она может перейти в истребление. Вот это, конечно, допускать-то нельзя”, — отметил эксперт в беседе с «Городовой».

Предложение о создании специальных площадок для кормления также вызывает сомнения у эксперта.

“Ну, я думаю, это не сработает, потому что у нас очень много населенных пунктов, люди как кормили, так и будут кормить. И это закон, который не будет работать”.

По мнению орнитолога, такие меры не решат проблему кардинально.

Памятники и голуби: защита и реальность

Что касается памятников, то, хотя многие и “переживают за то, что память портится”, Владимир Романов отмечает, что “поскольку за ними коммунальные службы смотрят, то, в принципе, нет каких-то тотальных разрушений”.

Исторические объекты, как правило, приспособлены к таким вещам. Однако, признает орнитолог, забота о чистоте памятников требует значительных усилий от коммунальных служб.

Идея ограничения кормления голубей вблизи исторических объектов может быть компромиссным решением.

“Можно, конечно, в зоне нахождения исторических памятников сказать, ну, ребята, давайте мы сейчас тут не будем кормить голубей, есть все-таки другие площадки”.

Средний путь: понимание обеих сторон

Личное отношение орнитолога к ситуации можно назвать неоднозначным. Он понимает стремление людей видеть город чистым:

“Я понимаю тех людей, которые ходят, им не нравятся какие-то обкаканные элементы, они пришли полюбоваться”.

Однако, подчеркивает Владимир Романов, нельзя забывать и о другой стороне.

“Но они забывают еще о другом. Есть же, кроме голубей, другие виды птиц, например, чайки”.

Биология чаек и “захват” территорий

Предложения по борьбе с чайками и воронами ставят орнитолога в тупик.

“Ну а чайки, а как они будут с ними бороться? У чаек совсем другая биология. Они, собственно говоря, по этой биологии рыбой питаются, нужна вода. А крыши наших зданий они употребляют для чего? Для того, чтобы они могли спокойно гнездиться”.

Птицы используют крыши для гнездования, что является естественным для их биологии.

“Урон крыши какой приносят? Не думаю, что серьезный”.

Городская экспансия и право природы на место

Владимир Романов напоминает о том, что человек сам вторгается в естественную среду обитания птиц.

“Потом мы должны не забывать, что человек сам вошел в их среду. Раньше там чайки жили. Были заболоченные места. Потом человек пришел, построил город. И давайте мы теперь животных будем выгонять”.

Орнитолог считает такое отношение “глупостью”, поскольку это равносильно попытке выгнать природу из её законных владений.

“Дикая природа имеет полное право там находиться”, — убежден эксперт.

Он приводит в пример зарубежный опыт, где “взаимопривнесение дикой природы в города, в поселения человека. Это нормально, потому что это их биотоп”.

Рост городов и экологический баланс

Наконец, орнитолог указывает на фактор увеличения городского населения и, соответственно, расширения территорий.

“Надо еще учесть возрастающее количество населения. У нас в России, конечно, население не растет. Но оно растет за счет других процессов. Это укрупнение городов. Люди уезжают с территории, которая примыкает к городам. Все в города рвутся. За счет этого города растут. И занимается все больше экологически значимых пространств”.

Этот процесс неизбежно приводит к сокращению естественных мест обитания птиц, и, возможно, вместо запретов стоит искать пути более гармоничного сосуществования.