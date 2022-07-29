Жена ведущего капитал-шоу на днях отпраздновала 33-летие.
Телеведущий наслаждается семейной жизнью с красавицей-супругой.
Телеведущий продемонстрировал, что он в отличной форме.
Ведущий пояснил, почему звезды соглашаются на рекламу товаров и услуг.
Пара отметила кружевную свадьбу.
Одно высказывание привело к потоку оскорблений и угроз.
Дмитрий Дибров резко ответил на сплетни о своем здоровье
Многие артисты получают хорошие выплаты благодаря званиям и заслугам.
Телеведущий нашел мистический смыл в выздоровлении певицы.
Телеврач уговаривала ведущего побороть зависимости 20 лет.
Леонид Якубович не растерялся во время приступа, случившегося с Дмитрием Дибровым.
Дмитрий Дибров поправляется в больничной палате.
Поклонники очень беспокоятся о здоровье любимца
Журналист упал в обморок и отправлен на «скорой» в больницу.
Что с ним, пока не до конца ясно
Накануне, 17 февраля, журналист и телеведущий Дмитрий Дибров был госпитализирован в одну из московских больниц после «внезапного обморока».
От лавров героя ведущий «Поля чудес» скромно отказался
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На сцене Выборгского ДК 11декабря (воскресенье) ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА! «Борис Годунов» По мотивам драмы А.С.Пушкина Эксклюзивный показ с обсуждением Ведущий Дмитрий
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