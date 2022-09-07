Ситуация ухудшается с каждым днем.
Актриса на днях оставила едкое предупреждение новой жене Павла Прилучного.
Фанаты Примадонны волнуются о ее личной жизни.
Известный блогер заступилась за обруганную телесвахой актрису.
Журналистка недовольна кадровой заменой в популярном шоу.
Театральная актриса допустила ряд ошибок, которые могут обернуться для нее предательством мужа.
Жена ведущего капитал-шоу на днях отпраздновала 33-летие.
Скандальная журналистка хлестко прошлась по звездной чете.
Кто на самом деле пострадал в конфликте с собаками больше — неясно.