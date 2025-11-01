120 тысяч против 18: раскрываем настоящие пенсии российских артистов

Кадр из фильма «Д'артаньян и три мушкетера» (1978)

Получают массу надбавок, которые и не снились обычным смертным.

Пенсионные выплаты российских артистов вызвали волну споров после заявления Александра Пашутина о том, что его ежемесячная пенсия достигает почти 120 тысяч рублей.

На фоне средней пенсии по стране — около 23 тысяч — такая разница закономерно вызывает интерес: кто из звёзд получает сколько и за счёт чего формируются такие суммы.

Александр Пашутин — около 118–120 тысяч рублей

Пашутин пояснил, что его высокая пенсия — не результат кино, а многолетней официальной работы в театре. Основная выплата у него составляет 65,9 тыс. рублей, ещё 43 тыс. — московская доплата.

Плюс ежегодная президентская выплата в 120 тыс., если распределить её по месяцам.

Надежда Бабкина — около 60 тысяч рублей

Певица получает базовые 30 тыс. и столько же — за звание и выслугу лет. Основной доход ей приносит работа в театре «Русская песня».

Дмитрий Дибров — 34 тысячи рублей

Телеведущий имеет ровный трудовой стаж, но итоговая сумма пенсии составляет чуть больше 30 тысяч. Он её справедливой считает, но живёт, конечно, не на неё.

Раиса Рязанова — 18 тысяч рублей

Актриса признаётся, что пенсии не хватает, поэтому продолжает активно играть в антрепризах, где за один выход получает до 50 тысяч.

Александр Панкратов-Чёрный — 47 600 рублей

Его базовая пенсия — всего 17,6 тыс., остальное составляет московская надбавка. Актёр благодарит город за поддержку, потому что лекарства и быт обходятся дорого.

Сергей Селин

Селин заранее инвестировал в недвижимость и получает доход с аренды. Пенсия для него — лишь формальность.

Михаил Боярский — 23 тысячи рублей

Супруга Боярского Лариса Луппиан рассказала, что базовая пенсия небольшая, а надбавки появились только недавно. Семья живёт на заработки, а не на выплаты государства.

Дмитрий Нагиев — прогнозы около 20 тысяч рублей

По его расчётам, будущая пенсия составит примерно 20 тысяч. Актёр подчёркивает, что государственная система такова, и воспринимает это спокойно, параллельно формируя подушку безопасности самостоятельно.

Разрыв между пенсионными выплатами артистов колоссален: от 17 до 120 тысяч рублей. На сумму влияет официальный стаж, работа в театрах, наличие московских доплат и президентских выплат.

У кого-то за плечами десятилетия на сцене, у кого-то — съёмки с нерегулярными гонорарами, которые в советские годы часто проходили мимо официальных документов. Разница в подходах отражается в цифрах.