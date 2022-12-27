Дмитрий Нагиев

Ведущий оставил тревожное послание.
Неожиданный стиль ведущего никто не оценил.
В эфире произошли перестановки.
Артист пошел наперекор всем стереотипам.
Затащить в ЗАГС завидного холостяка удалось только ей.
Не все его роли были комедийные.
Девушка повзрослела.
Артисту достаются не самые большие деньги.
В семье шоумена есть секреты.
Вся правда всплыла наружу спустя годы.
Артисты гребут деньги лопатой.
Новогодняя комедия получится совсем иной.
Артистку распекли за новое амплуа.
Ведущая не сдержалась.
Популярный телеведущий тщательно скрывает свою личную жизнь, отчего страдают его возлюбленные.
Режиссер комедий поразил общественность своей неожиданной работой.
Ради таких деньжищ можно и теплое морское побережье покинуть.
Новый наставник еще не встречался со свахой на площадке, но уже уверен, что она справится.
4 сентября состоится премьера пятого сезона.
Бывший ведущий вокального конкурса оказался очень тонким стратегом.