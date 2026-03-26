Кто снял сериал «Бандитский Петербург»?

Телесериал «Бандитский Петербург» создал Владимир Владимирович Бортко — режиссёр, сценарист и продюсер, народный артист Российской Федерации и Украины. Он стал одним из самых успешных российских сериалов своего времени.

Роль Владимира Бортко

Бортко обратился к Андрею Константинову (настоящее имя — Андрей Баконин) с просьбой написать сценарий. После прочтения романа «Адвокат» режиссёр решил экранизировать произведение.

Первые две части сериала («Барон» и «Адвокат») Бортко снял лично. Позже он остался номинальным продюсером, а следующие части снимали другие режиссёры (например, Виктор Сергеев в третьей части «Крах Антибиотика»).

Бюджет на первые 15 серий не превышал 25 тысяч долларов за серию. Спонсора для проекта помог найти сам Константинов: его знакомый, бывший начальник уголовного розыска, познакомил писателя с банкиром, который был фанатом книг Константинова.

Другие создатели

В создании сериала участвовали и другие люди:

Андрей Константинов — сценарист, автор книг, по которым снят сериал («Адвокат», «Судья / Адвокат-2», «Вор / Журналист-2», «Сочинитель», «Выдумщик / Сочинитель-2»). Он также снялся в трёх эпизодах сериала.

Игорь Корнелюк — композитор, автор саундтрека «Город, которого нет» на стихи Регины Лисиц.

Валерий Мюльгаут — оператор.

Кинокомпания «Киномост» — производитель сериала.

Интересные факты

У некоторых персонажей были реальные прототипы. Например, образ Барона списан с вора в законе Юрия Алексеева (прозвище — Горбатый), а Антибиотик мог быть вдохновлён Отари Квантришвили или Владимиром Кумариным.

В массовке иногда участвовали реальные бандиты, которые также консультировали актёров.

Роль журналиста Обнорского (Андрей Серегин) изначально хотел отдать Дмитрию Нагиеву, но Константинов настоял на Александре Домогарове. Взамен Бортко добился того, чтобы роль Екатерины Званцевой получила Ольга Дроздова, а не Екатерина Стриженова.

Лев Борисов, сыгравший Антибиотика, получил признание криминального мира: после съёмок ему предлагали помощь, в том числе финансовую.

С третьей части сериала ушла почти половина актёров, так как интерес к проекту стал угасать.

Название «Бандитский Петербург» изначально было циклом статей Константинова, работавшего журналистом в газете «Смена».

Таким образом, Владимир Бортко сыграл ключевую роль в создании «Бандитского Петербурга», сумев передать атмосферу 1990-х и создать яркие образы криминального мира. Сериал стал культурным феноменом, отразившем дух эпохи.

