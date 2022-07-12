Молодые люди настроены весьма серьезно.
Телеведущая отметила праздники в кругу семьи.
Лицо телеведущей утренней программы знаменито на всю страну.
Телеведущая поделилась кадрами со съемок передачи.
Ведущая требует удалить порочащий ее контент.
Ведущая передачи «Доброе утро» не верит своим глазам.
Пользователи сети были шокированы внешним видом артистки
Екатерина Стриженова была встревожена травмой своей подруги Эвелины Бледанс
57-летняя актриса изменилась до неузнаваемости.
Пользователей Интернета всерьез возмутило неподобающее поведение супруга артистки
Она считает, что люди просто завидуют ее счастливой жизни
Ведущая программы «Время покажет» на Первом канале Екатерина Стриженова, упавшая на съемках передачи в прямом эфире, сломала руку, передает StarHit.
Фанатов взволновал кадр, где звезда позирует в платье, которое округлило ее формы.
Известный юморист отметил свой 41-й день рождения.
Знаменитости пронесли любовь друг к другу с детских лет.
Торжество должно было состояться этим летом.
О торжестве рассказала мать невесты Екатерина Одинцова.
Бракосочетание прошло совсем не по плану, без шикарного платья и веселых гостей.
Певица оставляет продукты маме у неё под дверью.
Они даже предположили, что она ограбила гардеробную Киркорова