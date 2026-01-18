Тайна последнего поклона: как столица простилась с Игорем Золотовицким на сцене Чеховского театра

В Москве состоялось прощание с Игорем Золотовицким, которому почти пятьдесят лет жизни были отданы сцене Московского Художественного театра имени Чехова. В этот день в театре, где проходила церемония, сотрудники правоохранительных органов следили за порядком, а портрет артиста был окружен множеством цветов. Среди пришедших отдать дань памяти – коллеги, ученики и друзья режиссёра, а также представители разных поколений театральной среды.

Особое внимание собравшихся привлекла речь Евгения Гришковца. Он отметил:

«Золотовицкий — это суть МХАТа, душа этого театра. Для людей, кто его знал, это не просто ушедший человек, это исчезнувший мир. Те, кто видел его на сцене, никогда не забудут. Это больше, чем Школа-студия МХАТ, это больше, чем система Станиславского. Как раз он был сугубо театральным артистом, у него было не так много киноролей. Для тех, кто видел его на сцене хотя бы раз, это было чудо».

Для многих артистов и зрителей он остался воплощением истинного театрального духа.

Владислав Ветров признался, что редко встречался с Золотовицким за пределами общих театральных событий и сожалел об этом. Кристина Бабушкина, приехавшая проститься с артистом, вспоминала:

«Он всегда учил нас быть благодарными. Он всегда сам обладал невероятным красноречием и мог сформулировать все свои мысли в слова».

Многие пришли с цветами, чтобы молча выразить уважение, как это сделал Евгений Маргулис.

На церемонии можно было увидеть Софию Райзман, Юлию Меньшову, которая сама недавно потеряла мать, Виктора Хориняка и других известных актеров. В числе прибывших были также Игорь Верник, Максим Матвеев, Андрей Смоляков, Владимир Машков, Дмитрий Певцов, Марина Зудина, Михаил Тройник, Екатерина и Александр Стриженовы, а также дочь Юлии Ауг. Все они предпочли пройти мимо представителей прессы, выразив уважение в тишине.

Важным моментом стало выступление Владимира Машкова, который поделился:

«Сегодня в России впервые проводится День артиста. Сегодня день рождения Константина Сергеевича Станиславского. И сегодня мы прощаемся с артистом, создателем, художником и творцом, другом, педагогом. Я дружил с ним больше 30 лет. Знал его талант и работал с ним. И сегодня подумал, что когда исчезает надежда, то остаются вера, надежда и любовь. Прежде всего вера в бессмертие артиста и любовь, которая исходит от его учеников, близких, родных и зрителей».

Эти слова тронули многих присутствующих.

Сыновья Игоря Яковлевича также выступили с прощальной речью, отметив, что их отец был не только выдающимся специалистом, но и настоящим другом и наставником. Они выразили благодарность каждому, кто пришёл проститься. Константин Эрнст, считавшийся близким другом семьи, подчеркнул, что режиссёр редко жаловался на самочувствие, поэтому его уход оказался неожиданным для многих.

Марина Зудина поделилась своим воспоминанием о поддержке, оказанной Золотовицким в трудный период её жизни, когда тяжело болел Олег Табаков:

«Он был готов прийти на помощь. Вот это, наверное, для меня больше всего его отражает как личность, как человека с большим сердцем. Дорогой, тебя очень будет не хватать. Когда уходят такие, как ты, то чуть-чуть темнее становится вокруг, потому что не хватает света, твоей улыбки, твоей доброты и отзывчивости. Ты был счастливым человеком! И дети твои, и жена твоя — они очень счастливые люди. Надо помнить об этом. Верочка, тебе сил, мужества, жизнь продолжается, но это просто новый этап жизни. Игорь, все мы когда-то встретимся! Я тебя очень люблю!»

Её слова были обращены и ко всей семье покойного.

Многие ученики Золотовицкого продолжают успешно выступать на ведущих сценах России и работать в кинематографе, передавая его опыт дальше. Его вклад в развитие отечественного актерского искусства отмечают как в театральных кругах, так и за их пределами. Коллектив театра вспоминал ушедшего как весёлого, жизнелюбивого человека, способного объединять вокруг себя людей.

Игорь Верник упомянул тёплое отношение Золотовицкого к своим детям, говоря:

«Саша, Леша, вот то, с какой нежностью Игорь говорил о ваших успехах. В это время он превращался в папу, у которого совсем нет брони. Конечно, он бесконечно растворился в своей любви к уникальной Верочке».

Для многих коллег Игорь Яковлевич был не только авторитетом, но и ближайшим другом.

Причиной смерти был рак желудка. Лишь самые близкие знали, что в течение полугода он боролся с этим заболеванием. 10 января его здоровье резко ухудшилось, и врачи приняли решение о госпитализации и подключении к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

