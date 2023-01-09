Олег Табаков

Актриса долго терпела предательство.
Его нечасто можно увидеть на публике.
Актер смог проникнуть в самую суть.
Спустя годы актер прервал молчание и во всем признался.
Звезда поделилась переживаниями.
Молодая актриса вела себя вызывающе.
Артист прославил чужой род.
Бабушка не перестает восхищаться девочкой.
Артистка погружена в любимую работу.
Артистка тяжело восприняла критику.
Худрук Московского театра Олега Табакова поставил под сомнение умственные способности голливудской звезды.
Легендарному артисту могло бы исполниться 87 лет.
Бывшему худруку и директору МХТ имени Чехова сегодня могло бы исполниться 87 лет.
Актриса не щадит своего здоровья, мотаясь по гастролям.
Талантливый актер и режиссер испытывал неодолимое влечение к молодым девушкам.
Артистка разозлилась на обидные слова в свой адрес.
Артист надеется, что скоро снова сможет играть с коллегой на сцене.
Артист долго скрывал внебрачную дочь.
Законодательница трендов активно пытается «прорваться» на экран.
Актриса рассказала, как поступала в театральное.