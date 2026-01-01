Городовой / Общество / «Ты что — окочурилась, что ли»: мини-шедевры социальной рекламы, которые мы не забыли
Важней всего, погода в доме, и ей не важно, что в чужом: юрист - о развитии дела Долиной Полезное
Закрытые города России: что это и как туда попасть Общество
Елка под запретом: где Новый год — не праздник, а рабочий день Общество
Конец СССР в одной квартире: как хиппи и художники создали главный очаг свободы в Петербурге Город
Дворцы на рельсах: 7 российских вокзалов, где забываешь, что спешишь на поезд Общество
«Ты что — окочурилась, что ли»: мини-шедевры социальной рекламы, которые мы не забыли

Опубликовано: 1 января 2026 16:30
«Ты что — окочурилась, что ли»: мини-шедевры социальной рекламы, которые мы не забыли
globallookpress/ Bulkin Sergey

Это была не просто реклама, а настоящая мини-драма, отражающая жизнь простых россиян, их чувства, проблемы и надежды.

После распада СССР, в середине 90-х, на российском телевидении появилась уникальная серия рекламных роликов, затронувшая самые глубины человеческих отношений.

Рождение проекта: Молодые таланты и ветераны сцены

Первые серии этих трогательных роликов появились весной 1995 года на ОРТ. Каждый мини-фильм, длительностью от одной до трех минут, был продуман до мелочей.

Идейными вдохновителями и создателями проекта стали молодые и инициативные деятели: режиссер Денис Евстигнеев, сценарист Петр Луцик, а продюсером выступил Константин Эрнст.

Над проектом работала большая творческая команда, но, пожалуй, самым ценным оказалось актерское мастерство.

На экране блистали такие звезды, как Нона Мордюкова, Римма Маркова, Лев Дуров, Олег Ефремов, Олег Табаков, Леонид Куравлев, Михаил Ульянов — и этот список можно продолжать.

Их участие придавало роликам особую глубину и достоверность.

Каждый ролик имел свое название, например, «Это моя страна», «Это мой город», «Верь в себя», «Мы вас любим». Однако, некоторые эпизоды стали по-настоящему народными.

«Помни о близких»: Слезы на Красной площади

Один из самых запоминающихся роликов — «Помни о близких». В нем показана мама, приехавшая повидать сына-часового, стоящего на посту номер 1 у Кремлевской стены.

В роли матери — Нина Усатова, а солдата играет Алексей Кравченко. Мама, полная любви и новостей из дома, пытается общаться с сыном, но он неподвижно стоит на посту.

Толпа, тронутая увиденным, начинает просить: «Дима, помаши маме!». У Димы наворачиваются слезы, он все же поднимает руку и машет.

Эта сцена, полная нежности и переживаний, вызвала искренний отклик у зрителей.

«Бабья дружба»: Смех и слезы Ноны Мордюковой и Риммы Марковой

Другой яркий эпизод — «Дай вам Бог здоровья» — демонстрирует настоящую «бабью дружбу» в исполнении Ноны Мордюковой и Риммы Марковой.

Путейщицы, давние подруги, вначале ссорятся, но, преодолев разногласия, в конце ролика обнимаются и поют песню.

Сцены, где Мордюкова ругает подругу, а затем, увидев ее обморок, бросается на помощь со словами:

«Ну-ка, вставай! Ты что — окочурилась, что ли?», сменяются горькими слезами Марковой.

«Спаси и сохрани»: Тревога за будущее

В другом эпизоде, в зимний период, те же героини идут вдоль железнодорожного полотна. Обсуждая внука, они видят проходящий эшелон с военной техникой и молодыми солдатами.

В глазах женщин появляются слезы, ведь они понимают, что их внук тоже может оказаться на этом эшелоне. Мысли о мужьях, сыновьях, которые могли отправиться служить, заставляют их с тревогой произнести:

«Спаси и сохрани».

Эти ролики, простые по своей сути, но глубокие по содержанию, стали настоящим отражением эпохи и до сих пор вызывают сильные эмоции, напоминая о вечных ценностях.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
