Нонна Мордюкова

В жизни актера случилась трагедия.
Такого от актрисы никто не ожидал.
Актриса была готова ради любимого на все.
Какая драма!
Из фильма слово не вырежешь.
Артистку совершенно не узнать.
Актрису постиг ужасный удар.
Некоторые цитаты народ доработал.
Все во имя любви.
В процессе съемок ему в голову пришла гениальная идея.
В отношениях этих артисток кипели настоящие страсти.
В СССР было не принято говорить о хирургической корректировке внешности.
Актер поделился совместным фото и рецептом от легендарной актрисы.
Нелогичный поступок актрисы шокировал всех присутствующих.
Суеверная актриса до последнего отпиралась от тяжелой съемки.
Тихое семейное счастье актер нашел лишь с последней.
В Советском Союзе иногда запрещали не только некоторые зарубежные картины, но и отечественные проекты.
Он признался, что до сих пор корит себя за один некрасивый поступок
Эстетическая медицина помогает современным знаменитостям поддерживать внешность в порядке. Звезды не скрывают, что в желании быть красивыми они обращаются за помощью пластических хирургов. Однако этот способ поддержания молодости и красоты — вовсе не тренд последних десятков лет. Многие известные актеры и публичные люди пользовались им еще в прошлом веке, во времена СССР.
21 февраля в Петербург приезжает любимейшая актриса многих поколений Римма Васильевна Маркова. Творческий вечер в концертном зале «У Финляндского» она посвящает своей