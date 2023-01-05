Все новости / Нонна Мордюкова

Нонна Мордюкова

Шоу-бизнес
Не только в Голливуде: 8 знаменитостей, решившихся на пластику в СССР
Эстетическая медицина помогает современным знаменитостям поддерживать внешность в порядке. Звезды не скрывают, что в желании быть красивыми они обращаются за помощью пластических хирургов. Однако этот способ поддержания молодости и красоты — вовсе не тренд последних десятков лет. Многие известные актеры и публичные люди пользовались им еще в прошлом веке, во времена СССР.
23 янв 2020 16:29
Эксклюзив
Последние новости
Урожай попрет как на дрожжах: удобрение есть в каждом доме и не стоит ни копейки Общество
Эту колкую фразу из «Анны Карениной» должна уяснить каждая: знайте себе цену Шоу-бизнес
Пятно от чернил на рубашке испарится как по волшебству: метод профессионалов Общество
Пользуетесь и не знаете: вот для чего предназначены разные стороны терки Общество
Старая яблоня даст урожай не хуже молодой: вот что нужно сделать с деревом Общество
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес