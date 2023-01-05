Вячеслав Тихонов

Хозяин зарезал гостя во время ссоры в Луге

\ 26 октября 2013 года на обочине автодороги недалеко от Нижегородской улицы в городе Луга Ленинградской области было обнаружено тело 36-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти. По