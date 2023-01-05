Вячеслав Тихонов

Штирлиц был доволен.
В жизни актера случилась трагедия.
Такого от актрисы никто не ожидал.
Какая драма!
Подвела привычка.
Расплачивались явно не родственники.
Суеверная актриса до последнего отпиралась от тяжелой съемки.
Еще никогда Штирлиц не был так близко к провалу.
Тихое семейное счастье актер нашел лишь с последней.
Статуя появится на родине выдающегося артиста.
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