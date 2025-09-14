Ешь ананасы, рябчиков жуй: какую еду предпочитал Олег Табаков

Олег Табаков относился к еде как к основе жизни, а не к моде или демонстрации статуса. Он вырос в Саратове, пережил детство во время войны, знал цену голоду — поэтому роскошь на его столе заменяли простота и честность.
Любил горячий борщ с говядиной и капустой, солянку, жаркое, пельмени, картофель с мясом. Никаких сложных подач и новомодных диет: еда должна быть сытной и понятной, «как дома, как у мамы».
Завтрак для Табакова — был почти ритуал. Он вставал рано, садился за стол без суеты и телефонов, ел яйца всмятку, тост с сыром или хлеб с маслом и мёдом. Чай — обязательно, иногда с лимоном или мятой, кофе практически не пил.
У него были свои маленькие слабости: тёплый ржаной хлеб со сливочным маслом и щепоткой соли, иногда — с мёдом. Из сладкого выбирал только тёмный шоколад в небольших количествах, торты и кремовые десерты не любил. Мог перекусить салом с чёрным хлебом, если уставал.
Даже в ресторанах Табаков избегал пафоса. Интерьер значения не имел — важнее было, чтобы кормили «по-человечески»: рыбный суп, стейк средней прожарки, чай в стеклянном стакане.
Он говорил, что еда — как театр, но без зрителей: её не нужно показывать, обсуждать или превращать в шоу. Она должна быть честной, горячей и настоящей — такой, как жизнь.