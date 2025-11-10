Флорист назвал самое опасное растение Ленобласти: его можно перепутать с обычным укропом

Эксперт объяснил, что смертельная опасность иногда выглядит как невинный цветок — и многие даже не догадываются, что трогают одно из самых ядовитых растений Европы

Флорист и ботаник Андрей Филоненко рассказал «Городовому», что среди подмосковных растений есть такие, которые способны вызвать сильнейшую интоксикацию даже при обычном касании. Один из самых коварных — вех ядовитый, или цикута. Внешне он напоминает гигантский укроп, живёт прямо на мелководье, а его белые зонтики поднимаются словно из воды.

Сок цикуты смертелен — по легенде, именно им был отравлен Сократ. Растение встречается и в Подмосковье, поэтому флорист советует не подходить к нему даже из любопытства.

Не менее опасен аконит: красивое садовое растение с сине-фиолетовыми цветами и нейротоксином агнитином в соке. По одной из легенд, сок аконита стал причиной смерти Тамерлана.

К ядовитым относится и волчья лыка — ранневесенний кустарник с ароматными розовыми цветами. Его ветка ломается только если «мочалить» кору, и именно в этот момент токсин легко проникает в кожу.

Эксперт напоминает: многие из этих растений выглядят красиво и «просятся» в букет. Но даже секундный контакт может обернуться серьезными последствиями.