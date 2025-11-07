«На генетическом уровне»: Кай Метов объяснил, почему хиты 90‑х до сих пор не отпускают нас

Кай Метов, имеющий звание заслуженного артиста Российской Федерации и давно известный широкой аудитории, отметил, что музыкальные произведения 1990-х годов стали популярными благодаря влиянию времени, в которое они были созданы.
В беседе с 78.ru он подчеркнул, что те годы запомнились как период значительных перемен, а песни, появившиеся тогда, оказывали поддержку слушателям и помогали пройти непростой этап.
По словам музыканта, эти композиции «прописались на генетическом уровне» и могли передаваться дальнейшим поколениям на уровне ощущений.
Артист подчеркнул, что подобное явление характерно не только для его творчества, но и для многих представителей эстрады того десятилетия. Метов рассказал, что хиты прошлого актуальны даже среди молодых, которые не застали ту эпоху. Он отметил:
"Как только слышат музыку, сразу же подскакивают, как ошпаренные, потому что что-то внутри просыпается, какой-то триггер срабатывает и всё.
Будто бы они эти песни всегда знали и любили", — подчеркнул Кай Метов.
