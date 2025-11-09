Как петербуржцам выбрать бесплатный Wi-Fi и можно ли заходить в банк: порой лучше остаться без Сети

Новости по теме

Главная подсказка — в запахе: как петербуржцам выбрать безопасную «незамерзайку» к зиме

Перейти

Не август, а ноябрь: Роскачество советует, когда безопаснее всего покупать арбузы и дыни

Перейти

«Вкус немного изменится, но это безопасно»: как не дать молоку скиснуть, если холодильник сломался

Перейти

Без кондиционеров, но в безопасности: почему петербургское метро не закупает сквозные вагоны и предпочитает «Балтийцев»

Перейти

Самые безопасные районы Петербурга: их не затопит даже при подъёме уровня Балтики

Перейти