Как петербуржцам выбрать бесплатный Wi-Fi и можно ли заходить в банк: порой лучше остаться без Сети
Как петербуржцам выбрать бесплатный Wi-Fi и можно ли заходить в банк: порой лучше остаться без Сети

Опубликовано: 9 ноября 2025 23:30
Как петербуржцам выбрать бесплатный Wi-Fi и можно ли заходить в банк: порой лучше остаться без Сети
Фото: Городовой.ру

Разобрались с экспертом по кибербезопасности.

«Городовой» поговорил с экспертом по информационной безопасности Александром Власовым и выяснил, как правильно пользоваться бесплатным Wi-Fi и что категорически нельзя делать, если мобильный интернет недоступен.

Власов сразу уточнил: любой открытый Wi-Fi — это территория без защиты. Никто не делает такие сети безопасными, поэтому рассчитывать на приватность не стоит.

По словам эксперта, подключаться к «вайфаю» в случайной закусочной всегда рискованнее, чем в сетевом кафе или городском транспорте, но принцип один — сеть остаётся открытой в любом случае.

Главное правило, которое Власов выделил особо: не заходить в банковские приложения, Госуслуги и любые сервисы с личными данными. Для таких действий нужен либо мобильный интернет, либо защищённый домашний Wi-Fi.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
