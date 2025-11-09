Как петербуржцам выбрать бесплатный Wi-Fi и можно ли заходить в банк: порой лучше остаться без Сети

«Городовой» поговорил с экспертом по информационной безопасности Александром Власовым и выяснил, как правильно пользоваться бесплатным Wi-Fi и что категорически нельзя делать, если мобильный интернет недоступен.
Власов сразу уточнил: любой открытый Wi-Fi — это территория без защиты. Никто не делает такие сети безопасными, поэтому рассчитывать на приватность не стоит.
По словам эксперта, подключаться к «вайфаю» в случайной закусочной всегда рискованнее, чем в сетевом кафе или городском транспорте, но принцип один — сеть остаётся открытой в любом случае.
Главное правило, которое Власов выделил особо: не заходить в банковские приложения, Госуслуги и любые сервисы с личными данными. Для таких действий нужен либо мобильный интернет, либо защищённый домашний Wi-Fi.