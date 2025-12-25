«Подтвердить основание перевода при запросе банка»: почему россиян ограничивают в распоряжении финансами

Что писать в назначении платежа, чтобы избежать блокировки?

Российские банки ввели новую практику — при попытке перечислить крупную сумму другому физическому лицу отправителя начинают донимать вопросами о родственных связях.

В случае, если перевод кажется нетипичным, операция блокируется, и сотрудник кредитной организации связывается с клиентом, запрашивая ФИО получателя, степень родства, а иногда и цель расходования средств.

Возникает закономерный вопрос: это изощренная защита от мошенников или же прямое вмешательство в личную жизнь с целью налогового контроля?

Закон о противодействии: не частная инициатива, а требование

Юрист Евгения Сабитова, член Союза юристов блогеров при МГЮА им. Кутафина и Ассоциации юристов России, проясняет порталу «Городовой» ситуацию, снимая часть подозрений о тотальном контроле.

“Действия банков в части направления запросов о родственной связи при переводе крупных сумм — это не контроль за налогами и не вмешательство в частную жизнь, а исполнение требований законодательства о противодействии мошенничеству и легализации доходов (115-ФЗ), что возлагается на банковские организации”.

Закон 115-ФЗ налагает на банки обязанность по выявлению подозрительных и нетипичных операций.

Крупный перевод физическому лицу, особенно если он совершается впервые, происходит в нехарактерное время или получатель не фигурировал в предыдущих транзакциях, автоматически попадает под пристальное внимание финансового мониторинга.

Уточнение родства и цели платежа — это, по сути, стандартная превентивная мера. Она направлена на “защиту клиента от мошеннических схем, которых, к сожалению, сейчас немало”.

Родство — не обязательное условие

Важно понимать, что родственная связь не является абсолютным условием для осуществления перевода.

Банк не имеет законного права запрещать перевод исключительно по причине отсутствия родственных отношений между отправителем и получателем.

Если средства направляются не родственнику — например, для оплаты покупки, перевода на школьный сбор или оказания помощи знакомым, — отправитель должен действовать прямо и честно.

В таких случаях “достаточно прямо указать реальную цель платежа”.

Юрист подчеркивает:

“При этом желательно при переводе указать назначение платежа, быть готовым кратко подтвердить основание перевода при запросе банка”.

Четкое и правдивое указание цели платежа минимизирует риск блокировки.

Когда можно оспаривать действия банка

В ситуации, когда клиент уверен в законности операции, а банк необоснованно препятствует переводу, предусмотрены механизмы защиты прав.

Если блокировка кажется неправомерной, получателю необходимо предпринять ряд шагов.

В первую очередь, гражданин вправе “потребовать письменное разъяснение банка” относительно причин задержки или отказа.

При отсутствии удовлетворения этим требованием, следующим шагом является подача жалобы в надзорный орган — Банк России.

При возникновении “существенных последствий” — например, срыва сделки или потери средств — остается возможность “защищать права в суде”.

Таким образом, система контроля, основанная на 115-ФЗ, предоставляет клиенту и средства защиты от необоснованного вмешательства.

