«Подтвердить основание перевода при запросе банка»: почему россиян ограничивают в распоряжении финансами

Российские банки ввели новую практику — при попытке перечислить крупную сумму другому физическому лицу отправителя начинают донимать вопросами о родственных связях.
В случае, если перевод кажется нетипичным, операция блокируется, и сотрудник кредитной организации связывается с клиентом, запрашивая ФИО получателя, степень родства, а иногда и цель расходования средств.
Возникает закономерный вопрос: это изощренная защита от мошенников или же прямое вмешательство в личную жизнь с целью налогового контроля?
Закон о противодействии: не частная инициатива, а требование
Юрист Евгения Сабитова, член Союза юристов блогеров при МГЮА им. Кутафина и Ассоциации юристов России, проясняет порталу «Городовой» ситуацию, снимая часть подозрений о тотальном контроле.
“Действия банков в части направления запросов о родственной связи при переводе крупных сумм — это не контроль за налогами и не вмешательство в частную жизнь, а исполнение требований законодательства о противодействии мошенничеству и легализации доходов (115-ФЗ), что возлагается на банковские организации”.
Закон 115-ФЗ налагает на банки обязанность по выявлению подозрительных и нетипичных операций.
Крупный перевод физическому лицу, особенно если он совершается впервые, происходит в нехарактерное время или получатель не фигурировал в предыдущих транзакциях, автоматически попадает под пристальное внимание финансового мониторинга.
Уточнение родства и цели платежа — это, по сути, стандартная превентивная мера. Она направлена на “защиту клиента от мошеннических схем, которых, к сожалению, сейчас немало”.
Родство — не обязательное условие
Важно понимать, что родственная связь не является абсолютным условием для осуществления перевода.
Банк не имеет законного права запрещать перевод исключительно по причине отсутствия родственных отношений между отправителем и получателем.
Если средства направляются не родственнику — например, для оплаты покупки, перевода на школьный сбор или оказания помощи знакомым, — отправитель должен действовать прямо и честно.
В таких случаях “достаточно прямо указать реальную цель платежа”.
Юрист подчеркивает:
“При этом желательно при переводе указать назначение платежа, быть готовым кратко подтвердить основание перевода при запросе банка”.
Четкое и правдивое указание цели платежа минимизирует риск блокировки.
Когда можно оспаривать действия банка
В ситуации, когда клиент уверен в законности операции, а банк необоснованно препятствует переводу, предусмотрены механизмы защиты прав.
Если блокировка кажется неправомерной, получателю необходимо предпринять ряд шагов.
В первую очередь, гражданин вправе “потребовать письменное разъяснение банка” относительно причин задержки или отказа.
При отсутствии удовлетворения этим требованием, следующим шагом является подача жалобы в надзорный орган — Банк России.
При возникновении “существенных последствий” — например, срыва сделки или потери средств — остается возможность “защищать права в суде”.
Таким образом, система контроля, основанная на 115-ФЗ, предоставляет клиенту и средства защиты от необоснованного вмешательства.
