Какие университеты есть в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 11 февраля 2026 12:22
 Проверено редакцией
университет, здание
Global Look Press/Zamir Usmanov
в Санкт-Петербурге насчитывается 85 действующих высших учебных заведений, в том числе университетов. 

По данным на 2026 год, в Санкт-Петербурге насчитывается 85 действующих высших учебных заведений. В их число входят университеты, институты, академии и другие образовательные организации.

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)

Один из старейших вузов России, ведёт историю от 1724 года, когда Пётр I основал Академический университет при Академии наук. Сегодня СПбГУ — федеральный университет с особым статусом, закреплённым законом.

Многопрофильная структура: включает факультеты математики, физики, химии, истории, филологии, экономики, права и другие.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ)

Технический вуз, который по рейтингу Times Higher Education лидирует среди технических учебных заведений России. Основан в 1899 году.

Состоит из 11 институтов, специализирующихся на инженерном строительстве, энергетике, машиностроении, нанотехнологиях, компьютерных науках и других направлениях.

Национальный исследовательский университет ИТМО

Специализируется на информационных технологиях, оптике и механике. Входит в топ-100 мировых ИТ-вузов по рейтингу THE.

Акцент на практическом обучении: поддержка стартапов, сотрудничество с IT-компаниями.

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова (ПСПбГМУ)

Один из крупнейших медицинских вузов России, сочетает клиническую практику с научными исследованиями.

Предлагает классические специальности (лечебное дело, педиатрия, стоматология) и современные направления, например управление в здравоохранении.

Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II

Специализируется на горнодобывающей промышленности, геологии, нефтегазовых технологиях и землеустройстве.

Крупный вуз с широким спектром инженерных и технологических программ.

