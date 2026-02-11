Какие университеты есть в Санкт-Петербурге?

По данным на 2026 год, в Санкт-Петербурге насчитывается 85 действующих высших учебных заведений. В их число входят университеты, институты, академии и другие образовательные организации.
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)
Один из старейших вузов России, ведёт историю от 1724 года, когда Пётр I основал Академический университет при Академии наук. Сегодня СПбГУ — федеральный университет с особым статусом, закреплённым законом.
Многопрофильная структура: включает факультеты математики, физики, химии, истории, филологии, экономики, права и другие.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ)
Технический вуз, который по рейтингу Times Higher Education лидирует среди технических учебных заведений России. Основан в 1899 году.
Состоит из 11 институтов, специализирующихся на инженерном строительстве, энергетике, машиностроении, нанотехнологиях, компьютерных науках и других направлениях.
Национальный исследовательский университет ИТМО
Специализируется на информационных технологиях, оптике и механике. Входит в топ-100 мировых ИТ-вузов по рейтингу THE.
Акцент на практическом обучении: поддержка стартапов, сотрудничество с IT-компаниями.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова (ПСПбГМУ)
Один из крупнейших медицинских вузов России, сочетает клиническую практику с научными исследованиями.
Предлагает классические специальности (лечебное дело, педиатрия, стоматология) и современные направления, например управление в здравоохранении.
Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II
Специализируется на горнодобывающей промышленности, геологии, нефтегазовых технологиях и землеустройстве.
Крупный вуз с широким спектром инженерных и технологических программ.