Президентский проект: исторические здания на Петровке станут музеем и базой для студентов-яхтсменов
Президентский проект: исторические здания на Петровке станут музеем и базой для студентов-яхтсменов

Опубликовано: 11 февраля 2026 13:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda
Точные сроки и стоимость строительства станут известны после получения всех необходимых экспертных заключений.

В Санкт-Петербурге стартовала реализация межвузовского студенческого яхт-клуба на территории Петровской косы, как сообщает «Деловой Петербург».

Инициатива включена в адресную инвестиционную программу города, сейчас разрабатывается проект учебной базы, эллинга и сопутствующих сооружений.

Кроме того, готовится документация по адаптации двух исторических зданий для нужд клуба. Проект выполняется по поручению президента, а после судебной национализации участка он вошел в число приоритетов для мэрии.

Клуб займет около 13 гектаров земли, а исторические объекты переоборудуют под музей и учебные классы. Конкретные сроки и бюджет определятся после всех экспертных согласований.

Яхтсмены оценивают планы по-разному: они рады благоустройству территории, но беспокоятся, что новый клуб окажется недоступным для обычных любителей парусного спорта на фоне дефицита городской инфраструктуры.

Автор:
Юлия Аликова
Город
