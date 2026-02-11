Какая самая известная башня в Санкт-Петербурге?

Самая известная башня Санкт-Петербурга — это «Лахта Центр», многофункциональный комплекс, ставший одним из символов города. Это не только архитектурная доминанта, но и рекордсмен: самое высокое здание в Европе (462 метра) и самый северный небоскрёб в мире.

Чем знаменит «Лахта Центр»?

В 2017 году небоскрёб стал самым высоким зданием России и Европы, обогнав московскую башню «Восток».

Заливка фундамента комплекса попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая масштабная непрерывная бетонировка — 19 624 кубометра за 49 часов.

В 2023 году здесь состоялся массовый забег на 80 этажей, который зафиксировали в Книге рекордов России как преодоление наибольшего количества ступеней в мире.

«Лахта Центр» — единственный в Европе небоскрёб, получивший международный экологический сертификат LEED Platinum за энергоэффективность и экологичность.

Чем примечательна архитектура и дизайн здания «Лахта Центра?

Башня напоминает ледяной торос, а её форма закручивается на 90 градусов от основания до вершины. Это символизирует силу воды и отсылает к расположению комплекса у Финского залива.

Шпиль высотой 117 метров, облицованный стальной сеткой от обледенения, спроектирован как маяк, освещающий берега залива.

На 88-м этаже установлена скульптура ангела — точная копия фигуры с Александровской колонны на Дворцовой площади. В крест ангела заложены мощи апостолов Петра и Павла.

Что располагается в здании «Лахта Центра»?

В комплексе размещены центральный офис «Газпрома», а также общественные пространства: смотровая площадка, планетарий, многофункциональный зал-трансформер.

Смотровая площадка на 83–86 этажах (высота 365 метров) открылась в феврале 2025 года. С неё открывается панорамный вид на Финский залив, дельту Невы, исторический центр города и Васильевский остров.

В составе комплекса есть планетарий с 16-метровым куполом-экраном, где проводятся познавательные сеансы и голографические шоу.