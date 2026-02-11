Городовой / Вопросы о Петербурге / Какие города-побратимы у Санкт-Петербурга?
Проехал на Hyundai Creta после Haval Jolion - и сердце сжалось: "кореец" стает позиции Полезное
255 памятников: «К.П. Палкин» обновят в Петербурге к 2027 году Город
Эффектные творожные трубочки за 20 минут – не отличить от пирожных из кафе: быстро и просто – справится и новичок Полезное
Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Донецка? Вопросы о Петербурге
Штрафы до 200 тысяч и щит для архитектуры: Петербург усиливает броню исторических памятников Город
Какие города-побратимы у Санкт-Петербурга?

Опубликовано: 11 февраля 2026 16:15
 Проверено редакцией
Какие города-побратимы у Санкт-Петербурга?
Среди городов-побратимов Санкт-Петербурга — Вьентьян, Шанхай, Хошимин и Мариуполь.

Среди городов-побратимов Санкт-Петербурга — Вьентьян, Шанхай, Хошимин и Мариуполь. Эти связи укрепляют культурные, экономические и гуманитарные отношения между городами.

Вьентьян (Лаос)

Стал городом-побратимом Санкт-Петербурга 3 марта 2025 года. Соглашение о побратимстве и сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах подписали губернатор Петербурга Александр Беглов и градоначальник лаосской столицы Атсапхангтхонг Сипхандон.

Во Вьентьяне в конце 2025 года планируется открыть информационный деловой центр Петербурга — первый в странах АСЕАН.

Шанхай (Китай)

Стал городом-побратимом в 1988 году. Это первый зарубежный город, с которым у Санкт-Петербурга были установлены побратимские связи.

В рамках сотрудничества города регулярно обмениваются делегациями, проводят совместные выставки и форумы. Символами дружбы стали Шанхайский сад в Петербурге и Петербургский дом в Шанхае.
Развивается партнёрство в области образования, науки и инноваций. На базе Герценовского университета действует проект «Клуб межкультурного диалога „Русский Шанхай — китайский Петербург“».

Хошимин (Вьетнам)

Побратимские отношения установлены в ноябре 1977 года, в дни празднования юбилея Великой Октябрьской социалистической революции.
За годы сотрудничества города неоднократно заключали соглашения о развитии связей в сфере экономики, науки, промышленности, транспорта, образования и культуры.

Мариуполь (Россия)

Стал городом-побратимом Санкт-Петербурга в 2022 году.

Из Северной столицы в Мариуполь направляют строителей, экономистов, волонтёров. Приоритетные задачи — восстановление предприятий, разрушенных зданий и памятников. Детские лагеря Петербурга принимают школьников из Мариуполя.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
