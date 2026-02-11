Городовой / Вопросы о Петербурге / Где в Санкт-Петербурге можно покататься на лошадях?
Где в Санкт-Петербурге можно покататься на лошадях?

Опубликовано: 11 февраля 2026 15:25
 Проверено редакцией
лошадь
Global Look Press/Bulkin Sergey
В Санкт-Петербурге и его окрестностях есть несколько конных клубов, где можно покататься на лошадях. Самые известные из них — Конная Лахта, Александровская дача и Шуваловский.

Конная Лахта

Работает круглый год, есть крытые и открытые манежи. Предлагает иппотерапию, детские занятия, спортивные тренировки, романтические прогулки и фотосессии с лошадьми.

Прогулки проходят в живописных местах у Финского залива.

Александрова Дача

Один из крупнейших конных клубов Санкт-Петербурга. Принимает гостей любого возраста. На территории есть контактный зоопарк с козами, коровами, кроликами и другими животными.

Клуб занимается продажей и разведением различных пород лошадей.

Есть пони-клуб для детей от 4 до 11 лет с шотландскими и уэльскими пони, а также лошадками пони-класса.

Конный клуб Шуваловский

Организует верховые прогулки по Шуваловскому парку для взрослых и детей. Предлагает услуги фотосессий с лошадьми. Есть возможность индивидуального обучения.

Советы по выбору конного клуба

  • Уровень подготовки. Если вы новичок, выбирайте клубы с опытными инструкторами и программами для начинающих.
  • Цель посещения. Для разовой прогулки подойдут клубы с прогулочными маршрутами, для обучения — с регулярными занятиями.
  • Расположение. Если важно близость к центру города, обратите внимание на клубы в черте Санкт-Петербурга.
  • Дополнительные услуги. Некоторые клубы предлагают фотосессии, иппотерапию или прогулки с кормлением животных — это может сделать визит более интересным.
Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
