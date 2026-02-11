Где в Санкт-Петербурге можно покататься на лошадях?

В Санкт-Петербурге и его окрестностях есть несколько конных клубов, где можно покататься на лошадях. Самые известные из них — Конная Лахта, Александровская дача и Шуваловский.
Конная Лахта
Работает круглый год, есть крытые и открытые манежи. Предлагает иппотерапию, детские занятия, спортивные тренировки, романтические прогулки и фотосессии с лошадьми.
Прогулки проходят в живописных местах у Финского залива.
Александрова Дача
Один из крупнейших конных клубов Санкт-Петербурга. Принимает гостей любого возраста. На территории есть контактный зоопарк с козами, коровами, кроликами и другими животными.
Клуб занимается продажей и разведением различных пород лошадей.
Есть пони-клуб для детей от 4 до 11 лет с шотландскими и уэльскими пони, а также лошадками пони-класса.
Конный клуб Шуваловский
Организует верховые прогулки по Шуваловскому парку для взрослых и детей. Предлагает услуги фотосессий с лошадьми. Есть возможность индивидуального обучения.
Советы по выбору конного клуба
- Уровень подготовки. Если вы новичок, выбирайте клубы с опытными инструкторами и программами для начинающих.
- Цель посещения. Для разовой прогулки подойдут клубы с прогулочными маршрутами, для обучения — с регулярными занятиями.
- Расположение. Если важно близость к центру города, обратите внимание на клубы в черте Санкт-Петербурга.
- Дополнительные услуги. Некоторые клубы предлагают фотосессии, иппотерапию или прогулки с кормлением животных — это может сделать визит более интересным.