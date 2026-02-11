Городовой / Полезное / Эффектные творожные трубочки за 20 минут – не отличить от пирожных из кафе: быстро и просто – справится и новичок
Эффектные творожные трубочки за 20 минут – не отличить от пирожных из кафе: быстро и просто – справится и новичок

Опубликовано: 11 февраля 2026 17:07
 Проверено редакцией
Эффектные творожные трубочки за 20 минут – не отличить от пирожных из кафе: быстро и просто – справится и новичок
Эффектные творожные трубочки за 20 минут – не отличить от пирожных из кафе: быстро и просто – справится и новичок
Legion-Media
Как быстро и просто приготовить вкусный и ароматный десерт к чаю.

Рассыпчатые творожные трубочки из песочного теста – отличный вариант для посиделок и с гостями, и в кругу семьи. Рецептом поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • мука – 200 г;
  • сухой творог – 200 г;
  • сливочное масло комнатной температуры – 100 г;
  • разрыхлитель теста – 1 ч. л.;
  • сахар – 100 г;
  • сахар и сахарная пудра – для обсыпки;
  • ванилин;
  • корица;
  • соль – одна щепотка.

Для разнообразия вкуса можно добавить лимонную цедру.

Способ приготовления

Аккуратно перемешайте сливочное масло с сахаром, ванилином, творогом и солью, чтобы получить однородную (не жидкую) массу. Начинайте постепенно добавлять просеянную муку и разрыхлитель. Тесто должно стать мягким и не липнуть к рукам.

Разделите тесто на 15 одинаковых частей и накройте их полотенцем, чтобы они не высохли. Раскатайте каждую часть в прямоугольник. Одну из его сторон посыпьте смесью сахара и корицы. Прокалите все части раскатанного прямоугольника тонкой трубочкой (отлично подойдут трубочки от магазинных соков). Так вы обеспечите выход пара, легкость десерта – и его красивый внешний вид.

Сверните прямоугольники в трубочки и выложите на противень, предварительно застелив его пергаментной бумагой. Выпекайте в заранее разогретой до 180 °C духовке 20 минут. Печенье должно стать румяным.

Достаньте трубочки из духовки и посыпьте их сахарной пудрой.

Ранее портал «Городовой» опубликовал рецепт блинов с грибной начинкой.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
