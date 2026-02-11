Эффектные творожные трубочки за 20 минут – не отличить от пирожных из кафе: быстро и просто – справится и новичок

Как быстро и просто приготовить вкусный и ароматный десерт к чаю.

Рассыпчатые творожные трубочки из песочного теста – отличный вариант для посиделок и с гостями, и в кругу семьи. Рецептом поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».

Ингредиенты

Вам потребуются:

мука – 200 г;

сухой творог – 200 г;

сливочное масло комнатной температуры – 100 г;

разрыхлитель теста – 1 ч. л.;

сахар – 100 г;

сахар и сахарная пудра – для обсыпки;

ванилин;

корица;

соль – одна щепотка.

Для разнообразия вкуса можно добавить лимонную цедру.

Способ приготовления

Аккуратно перемешайте сливочное масло с сахаром, ванилином, творогом и солью, чтобы получить однородную (не жидкую) массу. Начинайте постепенно добавлять просеянную муку и разрыхлитель. Тесто должно стать мягким и не липнуть к рукам.

Разделите тесто на 15 одинаковых частей и накройте их полотенцем, чтобы они не высохли. Раскатайте каждую часть в прямоугольник. Одну из его сторон посыпьте смесью сахара и корицы. Прокалите все части раскатанного прямоугольника тонкой трубочкой (отлично подойдут трубочки от магазинных соков). Так вы обеспечите выход пара, легкость десерта – и его красивый внешний вид.

Сверните прямоугольники в трубочки и выложите на противень, предварительно застелив его пергаментной бумагой. Выпекайте в заранее разогретой до 180 °C духовке 20 минут. Печенье должно стать румяным.

Достаньте трубочки из духовки и посыпьте их сахарной пудрой.

