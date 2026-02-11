Эффектные творожные трубочки за 20 минут – не отличить от пирожных из кафе: быстро и просто – справится и новичок

Рассыпчатые творожные трубочки из песочного теста – отличный вариант для посиделок и с гостями, и в кругу семьи. Рецептом поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».
Ингредиенты
Вам потребуются:
- мука – 200 г;
- сухой творог – 200 г;
- сливочное масло комнатной температуры – 100 г;
- разрыхлитель теста – 1 ч. л.;
- сахар – 100 г;
- сахар и сахарная пудра – для обсыпки;
- ванилин;
- корица;
- соль – одна щепотка.
Для разнообразия вкуса можно добавить лимонную цедру.
Способ приготовления
Аккуратно перемешайте сливочное масло с сахаром, ванилином, творогом и солью, чтобы получить однородную (не жидкую) массу. Начинайте постепенно добавлять просеянную муку и разрыхлитель. Тесто должно стать мягким и не липнуть к рукам.
Разделите тесто на 15 одинаковых частей и накройте их полотенцем, чтобы они не высохли. Раскатайте каждую часть в прямоугольник. Одну из его сторон посыпьте смесью сахара и корицы. Прокалите все части раскатанного прямоугольника тонкой трубочкой (отлично подойдут трубочки от магазинных соков). Так вы обеспечите выход пара, легкость десерта – и его красивый внешний вид.
Сверните прямоугольники в трубочки и выложите на противень, предварительно застелив его пергаментной бумагой. Выпекайте в заранее разогретой до 180 °C духовке 20 минут. Печенье должно стать румяным.
Достаньте трубочки из духовки и посыпьте их сахарной пудрой.
Ранее портал «Городовой» опубликовал рецепт блинов с грибной начинкой.