Молодёжь берёт в долг на учёбу: рекордный рост спроса в Северной столице

По СЗФО в прошлом году было выдано 19,3 тысячи образовательных кредитов.

Спрос на образовательные кредиты в Санкт-Петербурге увеличился на 23% за год. В Ленинградской области рост достиг 38%, сообщает «Деловой Петербург».​

По СЗФО в 2025 году выдали 19,3 тысячи таких кредитов — на 27% больше, чем в 2024-м. Общий объем финансирования превысил 7,2 млрд рублей.​

Главные заемщики — молодежь 14–25 лет, их доля составила 84%. Средняя сумма кредита в округе — 370 тысяч рублей, в Петербурге — 410 тысяч.​

Кредиты выдают под 3% годовых: во время учебы и 9 месяцев после выпускник платит только проценты.​

С 1 декабря 2025 года доступны только по приоритетным направлениям — инженерно-техническим, медицинским и педагогическим специальностям.​