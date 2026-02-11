Городовой / Город / Фальшивые билеты в Эрмитаж: суд Петербурга наказал за продажу экскурсий без договора
Фальшивые билеты в Эрмитаж: суд Петербурга наказал за продажу экскурсий без договора

Опубликовано: 11 февраля 2026 10:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Судья назначила наказание в виде штрафа в 4500 рублей.

В Санкт-Петербурге возбудили административное дело против индивидуального предпринимателя Антона Викторовича Левшина за незаконную продажу билетов, абонементов и экскурсионных ваучеров, сообщили в пресс-службе судов города.

Музей зафиксировал, что ИП через сайт предлагал билеты на экскурсии с дополнительными услугами для посетителей.

Согласно документам, была продана электронная путевка стоимостью 1500 рублей, хотя между музеем и ИП нет договора о реализации билетов.

ФГБУК «Государственный Эрмитаж» уведомило Управление Минкультуры РФ по СЗФО о нарушении требований Закона № 3612-1. В итоге судья постановила наказать ИП штрафом в размере 4500 рублей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
