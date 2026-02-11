Фальшивые билеты в Эрмитаж: суд Петербурга наказал за продажу экскурсий без договора

В Санкт-Петербурге возбудили административное дело против индивидуального предпринимателя Антона Викторовича Левшина за незаконную продажу билетов, абонементов и экскурсионных ваучеров, сообщили в пресс-службе судов города.
Музей зафиксировал, что ИП через сайт предлагал билеты на экскурсии с дополнительными услугами для посетителей.
Согласно документам, была продана электронная путевка стоимостью 1500 рублей, хотя между музеем и ИП нет договора о реализации билетов.
ФГБУК «Государственный Эрмитаж» уведомило Управление Минкультуры РФ по СЗФО о нарушении требований Закона № 3612-1. В итоге судья постановила наказать ИП штрафом в размере 4500 рублей.