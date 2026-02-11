Городовой / Город / Свыше 110 событий: Петербург отметит Китайский Новый год
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Фальшивые билеты в Эрмитаж: суд Петербурга наказал за продажу экскурсий без договора Город
Почему место машиниста поезда – справа, а у водителей и пилотов – слева Полезное
Сколько ехать из Санкт-Петербурга до Сортавалы на «Ласточке»? Вопросы о Петербурге
Только не пылесосом: как правильно чистить от пыли системный блок - алгоритм от эксперта Полезное
Отец Петра Гуменника: молитвы всей России ведут его сына к олимпийским вершинам Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Сад-огород Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Свыше 110 событий: Петербург отметит Китайский Новый год

Опубликовано: 11 февраля 2026 09:30
 Проверено редакцией
Свыше 110 событий: Петербург отметит Китайский Новый год
Свыше 110 событий: Петербург отметит Китайский Новый год
Global Look Press / Roman Denisov
13 марта в рамках фестиваля состоится российско-китайский деловой форум «Санкт‑Петербург — регионы Китая: от диалога к реальным проектам».

В Санкт-Петербурге в рамках XII общегородского фестиваля «Китайский Новый год — Весёлый праздник весны» состоится свыше 110 различных мероприятий, сообщают РИА Новости.

Об этом сообщил зампред Комитета по внешним связям Низами Мамишев, отметив, что партнёром выступит провинция Сычуань.

14 февраля в ТКК «Карнавал» пройдёт концерт открытия с участием делегации из Сычуани, где выступят артисты театра, балета, акробаты и мастера ушу.

На следующий день в Мраморном зале Российского этнографического музея организуют масштабный российско-китайский концерт, позволяющий зрителям погрузиться в мир китайской культуры.

16 февраля в Смольном откроется фотовыставка о китайском Новом году от генконсульства КНР и партнёрского региона, а также фестиваль фонарей.

13 марта запланирован российско-китайский деловой форум «Санкт-Петербург — регионы Китая: от диалога к реальным проектам» для обсуждения бизнес-перспектив, плюс тематические выставки, лекции, концерты, мастер-классы по каллиграфии, росписи фонариков и живописи.

Чуньцзе (праздник Весны) — главный китайский праздник, отмечаемый более 2000 лет; он начинается со второго новолуния после зимнего солнцестояния.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью