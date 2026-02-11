Свыше 110 событий: Петербург отметит Китайский Новый год

В Санкт-Петербурге в рамках XII общегородского фестиваля «Китайский Новый год — Весёлый праздник весны» состоится свыше 110 различных мероприятий, сообщают РИА Новости.
Об этом сообщил зампред Комитета по внешним связям Низами Мамишев, отметив, что партнёром выступит провинция Сычуань.
14 февраля в ТКК «Карнавал» пройдёт концерт открытия с участием делегации из Сычуани, где выступят артисты театра, балета, акробаты и мастера ушу.
На следующий день в Мраморном зале Российского этнографического музея организуют масштабный российско-китайский концерт, позволяющий зрителям погрузиться в мир китайской культуры.
16 февраля в Смольном откроется фотовыставка о китайском Новом году от генконсульства КНР и партнёрского региона, а также фестиваль фонарей.
13 марта запланирован российско-китайский деловой форум «Санкт-Петербург — регионы Китая: от диалога к реальным проектам» для обсуждения бизнес-перспектив, плюс тематические выставки, лекции, концерты, мастер-классы по каллиграфии, росписи фонариков и живописи.
Чуньцзе (праздник Весны) — главный китайский праздник, отмечаемый более 2000 лет; он начинается со второго новолуния после зимнего солнцестояния.