Городовой / Вопросы о Петербурге / Сколько ехать из Санкт-Петербурга до Сортавалы на «Ласточке»?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Фальшивые билеты в Эрмитаж: суд Петербурга наказал за продажу экскурсий без договора Город
Почему место машиниста поезда – справа, а у водителей и пилотов – слева Полезное
Свыше 110 событий: Петербург отметит Китайский Новый год Город
Только не пылесосом: как правильно чистить от пыли системный блок - алгоритм от эксперта Полезное
Отец Петра Гуменника: молитвы всей России ведут его сына к олимпийским вершинам Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Сад-огород Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Сколько ехать из Санкт-Петербурга до Сортавалы на «Ласточке»?

Опубликовано: 11 февраля 2026 09:09
 Проверено редакцией
вода, горы
Сколько ехать из Санкт-Петербурга до Сортавалы на «Ласточке»?
Global Look Press/Aleksey Smyshlyaev
Время в пути из Санкт-Петербурга в Сортавалу на «Ласточке» составляет около 4 часов. 

Добраться из Санкт-Петербурга в Сортавалу на «Ласточке» — один из самых быстрых и удобных способов. Поезда курсируют ежедневно, а время в пути составляет около 4 часов.

Расписание и отправление

По данным на 2026 год, по маршруту Санкт-Петербург — Сортавала курсируют два поезда «Ласточка»:

  • №821В. Отправляется в 06:15 с Финляндского вокзала, прибывает в Сортавалу в 10:20. Время в пути — 4 часа 5 минут.
  • №823В. Отправляется в 19:25 с Финляндского вокзала, прибывает в Сортавалу в 23:35. Время в пути — 4 часа 10 минут.

Сколько стоит билет на «Ласточку» от Питера до Сортавалы?

Цены на билеты варьируются в зависимости от класса обслуживания и даты покупки. По данным на 2026 год, стоимость сидячего вагона (эконом-класс) — от 839 рублей, бизнес-класс — от 4 078 рублей.

Особенности поездки

«Ласточки» делают несколько остановок по пути, включая Выборг, Хийтола, Элисенваара и другие станции. Самый живописный участок маршрута — под Сортавалой.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью