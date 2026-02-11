Сколько ехать из Санкт-Петербурга до Сортавалы на «Ласточке»?

Добраться из Санкт-Петербурга в Сортавалу на «Ласточке» — один из самых быстрых и удобных способов. Поезда курсируют ежедневно, а время в пути составляет около 4 часов.
Расписание и отправление
По данным на 2026 год, по маршруту Санкт-Петербург — Сортавала курсируют два поезда «Ласточка»:
- №821В. Отправляется в 06:15 с Финляндского вокзала, прибывает в Сортавалу в 10:20. Время в пути — 4 часа 5 минут.
- №823В. Отправляется в 19:25 с Финляндского вокзала, прибывает в Сортавалу в 23:35. Время в пути — 4 часа 10 минут.
Сколько стоит билет на «Ласточку» от Питера до Сортавалы?
Цены на билеты варьируются в зависимости от класса обслуживания и даты покупки. По данным на 2026 год, стоимость сидячего вагона (эконом-класс) — от 839 рублей, бизнес-класс — от 4 078 рублей.
Особенности поездки
«Ласточки» делают несколько остановок по пути, включая Выборг, Хийтола, Элисенваара и другие станции. Самый живописный участок маршрута — под Сортавалой.