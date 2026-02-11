Городовой / Вопросы о Петербурге / Какой размер прожиточного минимума в Санкт-Петербурге?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Шумозащита на КАД: первая полоса закроется на две недели Город
Какие университеты есть в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
Пару горстей в лунку – и розы зацветут как остервенелые: проверенный рецепт из 3-х ингредиентов Полезное
5 ложек на губку – и через 5 минут ванна сияет, будто новая: ни ржавчины, ни желтизны – блеск заметен даже в темноте Полезное
Четырехкратное падение нарушений: успех тарифного контроля в Петербурге Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Сад-огород Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Какой размер прожиточного минимума в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 11 февраля 2026 11:11
 Проверено редакцией
молоко, хлеб, деньги, руки человека
Какой размер прожиточного минимума в Санкт-Петербурге?
Global Look Press/Nikolay Gyngazov
Прожиточный минимум на душу населения в Санкт-Петербурге с 1 января 2026 года составляет 20 644 рубля.

С 1 января 2026 года в Санкт-Петербурге установлен новый размер прожиточного минимума.

Базовая величина, которая используется для оценки уровня жизни в городе и расчёта социальных выплат — прожиточный минимум на душу населения — 20 644 рубля.

Для трудоспособного населения (мужчины от 16 до 64 лет и женщины от 16 до 59 лет) эта цифра составляет 22 502 рубля.

Для пенсионеров (мужчины старше 64 лет и женщины старше 59 лет) — 17 754 рубля.

Для детей (от 0 до 17 лет включительно) — 20 025 рублей.

Постановление Правительства Санкт-Петербурга №858, устанавливающее эти значения, вступило в силу 1 января 2026 года и действует до 31 декабря 2026 года.

Что такое прожиточный минимум?

Прожиточный минимум — это минимальная сумма денег, которая ежемесячно необходима человеку для покрытия базовых потребностей: покупки продуктов питания, одежды, лекарств, оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Этот показатель служит ориентиром для расчёта социальных выплат, стипендий, минимального размера оплаты труда (МРОТ), а также для определения нуждаемости семей в социальной помощи.

Почему региональный прожиточный минимум может отличаться от федерального?

Федеральный прожиточный минимум в 2026 году составляет 18 939 рублей на душу населения. В Санкт-Петербурге этот показатель выше, потому что региональные власти учитывают местные особенности.

На что влияет прожиточный минимум в Санкт-Петербурге?

От размера прожиточного минимума зависят:

  • сумма пособия на детей;
  • минимальная пенсия и социальные доплаты;
  • минимальные алименты;
  • минимальный размер оплаты труда (МРОТ);
  • оценка нуждаемости для признания семьи малоимущей.
Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью