Какой размер прожиточного минимума в Санкт-Петербурге?

С 1 января 2026 года в Санкт-Петербурге установлен новый размер прожиточного минимума.
Базовая величина, которая используется для оценки уровня жизни в городе и расчёта социальных выплат — прожиточный минимум на душу населения — 20 644 рубля.
Для трудоспособного населения (мужчины от 16 до 64 лет и женщины от 16 до 59 лет) эта цифра составляет 22 502 рубля.
Для пенсионеров (мужчины старше 64 лет и женщины старше 59 лет) — 17 754 рубля.
Для детей (от 0 до 17 лет включительно) — 20 025 рублей.
Постановление Правительства Санкт-Петербурга №858, устанавливающее эти значения, вступило в силу 1 января 2026 года и действует до 31 декабря 2026 года.
Что такое прожиточный минимум?
Прожиточный минимум — это минимальная сумма денег, которая ежемесячно необходима человеку для покрытия базовых потребностей: покупки продуктов питания, одежды, лекарств, оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Этот показатель служит ориентиром для расчёта социальных выплат, стипендий, минимального размера оплаты труда (МРОТ), а также для определения нуждаемости семей в социальной помощи.
Почему региональный прожиточный минимум может отличаться от федерального?
Федеральный прожиточный минимум в 2026 году составляет 18 939 рублей на душу населения. В Санкт-Петербурге этот показатель выше, потому что региональные власти учитывают местные особенности.
На что влияет прожиточный минимум в Санкт-Петербурге?
От размера прожиточного минимума зависят:
- сумма пособия на детей;
- минимальная пенсия и социальные доплаты;
- минимальные алименты;
- минимальный размер оплаты труда (МРОТ);
- оценка нуждаемости для признания семьи малоимущей.