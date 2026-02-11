Дилеры оживили рынок: цены на машины в Петербурге взлетели на 7%

Рынок б/у авто в начале года продемонстрировал отличную от тенденций 2025 года картину.

В январе 2026 года средняя цена автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области достигла 2,02 млн рублей, что на 7,4% выше прошлых показателей. Об этом заявили в «Авто.ру».

На общероссийском уровне выросло предложение от дилеров — к концу января их доля достигла 19% против 16% в сентябре-октябре. Спрос покупателей также увеличился на 6% по сравнению с декабрем, отметили аналитики.

Подешевевшие модели

Некоторые автомобили, включая российские и импортные, стали дешевле. Наибольшее снижение цен показали Lada 2113 (-19,1%, до 190 тыс. рублей), Omoda S5 (-12,8%, до 1,24 млн рублей), Volkswagen Passat (-8,9%, до 2,33 млн рублей) и Chevrolet Orlando (-8,7%, до 898 тыс. рублей).