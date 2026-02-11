Городовой / Город / ВСМ Москва — Петербург: 18 тысяч строителей ускоряют мечту о 2 часах в пути
ВСМ Москва — Петербург: 18 тысяч строителей ускоряют мечту о 2 часах в пути

Опубликовано: 11 февраля 2026 15:30
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Пока в России таких дорог нет.

В создании первой российской высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург задействовано около 18 тысяч работников и свыше 8 тысяч единиц строительной техники, заявил вице-премьер РФ и глава совета директоров РЖД Виталий Савельев.

РЖД в среду провели итоговое заседание правления по итогам 2025 года, где Савельев отметил, что в прошлом году стартовал президентский проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург, сообщают РИА Новости.

Строительство тестового участка от Зеленограда до Твери (129 км) уже ведется — он послужит полигоном для испытаний первого отечественного высокоскоростного поезда, а на трассе от Твери до Петербурга начаты подготовительные работы.

ВСМ — это специализированная электрифицированная двухпутная железная дорога для поездов со скоростью 200–400 км/ч; в России таких пока нет, и Москва — Петербург станет пилотным проектом.

Полное открытие запланировано на 2028 год, а время в пути сократится до 2 часов 15 минут.

Юлия Аликова
