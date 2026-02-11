Городовой / Общество / BUSINESS FORCE 2026: где рождаются стратегии роста
BUSINESS FORCE 2026: где рождаются стратегии роста

Опубликовано: 11 февраля 2026 14:52
 Проверено редакцией
Маркетинг, продажи и клиентский опыт — три кита вашего бизнеса в 2026. Хватит искать ответы поодиночке. Самое важное отраслевое событие года — уже здесь.

Зачем вам быть на BUSINESS FORCE FORUM 2026?

Это не просто форум. Это концентрат практики для тех, кто принимает решения:

  • 100+ экспертов-практиков разложат по полочкам актуальные тренды.
  • 600+ лидеров рынка для нетворкинга, который перерастает в сделки.
  • 50+ вендоров с решениями для цифровизации — тестируйте и внедряйте.

Что привезем для вашего бизнеса:

  • Искусственный интеллект в деле: от создания контента до автоматизации продаж и анализа звонков.
  • Продажи, которые закрываются: стратегии, скрипты, мотивация команд и личный бренд руководителя.
  • Маркетинг, который считает ROI: инструменты, технологии и кейсы, которые работают прямо сейчас.
  • Клиентский сервис как конкурентное преимущество: инновации в CX, программы лояльности, которые удерживают.

Формат под ваши задачи:

  • Участник — погрузитесь в программу и нетворкинг.
  • Команда мечты — приезжайте командой для синергии.
  • Спикер — заявите о своей экспертности.
  • Экспонент — представьте свое решение лидерам рынка.

Это ваш must-visit, если вы: владелец бизнеса, коммерческий/маркетинг директор, руководитель отдела продаж, digital-специалист, CRM-аналитик, эксперт по клиентскому опыту или поставщик IT-решений.

Бонусы для участников: бизнес-игры, розыгрыши ценных подарков и выставка решений, где можно договориться об особых условиях внедрения.

Дата: 12 марта 2026

Место: Москва, IRRI-Loft (м. Павелецкая)

Анна Ланская
