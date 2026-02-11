BUSINESS FORCE 2026: где рождаются стратегии роста

Зачем вам быть на BUSINESS FORCE FORUM 2026?
Это не просто форум. Это концентрат практики для тех, кто принимает решения:
- 100+ экспертов-практиков разложат по полочкам актуальные тренды.
- 600+ лидеров рынка для нетворкинга, который перерастает в сделки.
- 50+ вендоров с решениями для цифровизации — тестируйте и внедряйте.
Что привезем для вашего бизнеса:
- Искусственный интеллект в деле: от создания контента до автоматизации продаж и анализа звонков.
- Продажи, которые закрываются: стратегии, скрипты, мотивация команд и личный бренд руководителя.
- Маркетинг, который считает ROI: инструменты, технологии и кейсы, которые работают прямо сейчас.
- Клиентский сервис как конкурентное преимущество: инновации в CX, программы лояльности, которые удерживают.
Формат под ваши задачи:
- Участник — погрузитесь в программу и нетворкинг.
- Команда мечты — приезжайте командой для синергии.
- Спикер — заявите о своей экспертности.
- Экспонент — представьте свое решение лидерам рынка.
Это ваш must-visit, если вы: владелец бизнеса, коммерческий/маркетинг директор, руководитель отдела продаж, digital-специалист, CRM-аналитик, эксперт по клиентскому опыту или поставщик IT-решений.
Бонусы для участников: бизнес-игры, розыгрыши ценных подарков и выставка решений, где можно договориться об особых условиях внедрения.
Дата: 12 марта 2026
Место: Москва, IRRI-Loft (м. Павелецкая)