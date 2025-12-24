Этот дом прославил «Питер FM», но настоящая тайна живёт в парадной — лестница, опередившая своё время

В старых доходных домах иногда встречаются решения, которые выглядят неожиданно современными.

Доходный дом на Капустина, стоящий у Фонтанки рядом с Египетским мостом, построили в 1907–1909 годах. Автор — Николай Бубырь, один из главных мастеров петербургского северного модерна.

Его здания всегда узнаваемы: трапециевидные эркеры, ступенчатые силуэты, сложный кирпичный рисунок. И этот дом не стал исключением — он действительно напоминает "шале модерна", собранное из массивных форм и насыщенной пластики.

Позже он получил и неожиданную кинематографическую славу: фасад дома можно увидеть среди локаций фильма "Питер FM", после чего дом стал узнаваемым даже для тех, кто не интересуется архитектурой.

Лестница, которая опережает своё время

Главная загадка скрыта внутри. Парадная лестница в доме имеет эллиптическую форму — редчайшее решение для начала ХХ века. Похожие лестницы появлялись в авангардной архитектуре гораздо позже, уже в 1920–1930-х годах.

Документов, объясняющих замысел Бубыря, нет. В каталогах и архивных описаниях лестница отмечена как необычный приём, который не встречается в других его проектах. Почему он применил именно такую конфигурацию — остаётся неизвестным.

Гараж во дворе и увлечение автомобилями

Известно точно: во дворе дома действительно долгое время находился гараж. Это не случайность.

Бубырь был активным участником петербургских автомобильных обществ и одним из первых автолюбителей города. Он участвовал в ранних российских автогонках, включая маршрут Луга — Санкт-Петербург (1901). Поэтому оборудование гаража для собственного "Рено" в его доходном доме выглядело совершенно логичным шагом.

Позже Бубырь участвовал и в проектировании здания для представительства фирмы Renault в Петербурге — этот факт подтверждён архивами.

Памятник модерна с вопросом без ответа

Дом Бубыря на Капустина — пример северного модерна, в котором за внешней декоративностью скрыта техническая смелость.

Эллиптическая лестница остаётся одной из загадок архитектуры начала века: не стилистическим капризом, а неожиданным жестом мастера, предвосхитившим идеи будущих десятилетий.