Суровый север, лаконичный вкус: финская кухня, покорившая Петербург

Чем финская кухня отличается от шведской и русской?

Национальная кухня Финляндии довольно проста и лаконична — она сформировалась под воздействием сурового северного климата и обычаев угорских финнов.

Как отмечают историки гастрономии — «первые рецепты финнов создавались исходя из необходимости выжить в долгие холодные месяцы без свежих овощей».

Корнеплоды и ржаной хлеб — основа рациона

В течение девяти месяцев года свежие фрукты и овощи были недоступны — это привело к сильной зависимости финнов от корнеплодов, прежде всего репы и позднее картофеля, темного ржаного хлеба, консервированной рыбы и мяса, а также ферментированных молочных продуктов.

Особая горечь финского ржаного хлеба отличает его от более сладкого шведского аналога.

Мясо и рыба — необычные сочетания

Финская кухня имеет характерные особенности, такие как использование в одном блюде разнообразных видов мяса — говядины, свинины и баранины, как в рагу по-карельски.

Одновременно нередко сочетают мясо и рыбу — например, в традиционном супе калакейтто.

Такое смешение — признак продуманной гармонии вкусов.

Запеканки и грибные рагу — праздничный акцент

Праздничный календарь Финляндии богат на запеканки из капусты, брюквы, картофеля и моркови — их рецепты передаются из поколения в поколение.

Любимы также изысканные рагу из пластинчатых грибов, например лисичек — в Финляндии грибы — не просто приправа, а полноценное блюдо.

Знаковые блюда и лакомства, знакомые петербуржцам

Лохикейтто — ароматная сливочная уха из красной рыбы, любимая как финнами, так и жителями Петербурга.

Карельские пирожки — национальное кушанье восточных регионов Финляндии.

Калакукко — ржаной пирог с рыбой и салом, традиционный финский деликатес.

Жареные колбаски на гриле — неотъемлемая часть летних застолий.

Молодая картошка с селедкой, соусом из лисичек или икрой — простой и изысканный способ подачи.

Рагу из оленины с брусничным или клюквенным соусом — оригинальное мясное блюдо с яркой ягодной ноткой.

Лапландский сыр — необычный мягкий сыр, получивший название «хлебный», несмотря на отсутствие хлеба в рецептуре.

Лакричные конфеты — чёрные сладко-солоноватые лакомства с уникальным вкусом.

Корвапуусти — булочка с корицей с названием, которое в переводе означает «оплеуха» — неожиданный контраст названия и вкуса.

Черничный пирог — открытый пирог с ягодами, отличающийся необыкновенной свежестью и ароматом.

Финская кухня — традиции и современные вкусы

Финская национальная кухня — это сочетание жестоких климатических условий и богатой кулинарной фантазии. Она богата вкусами, простая и вместе с тем глубоко многогранная.

Как говорится в одной из старинных финских пословиц — «Кухня — лучшее отражение народа».