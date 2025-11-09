Городовой / Город / Прятали 10 лет: этот уникальный предмет на Невском заставляет всех рыдать
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Диетолог предупредила о скрытых рисках моти, бабл-ти и других азиатских фастфудов, набирающих популярность в России Общество
К Петербургу — впритирку: на «Сортавале» перекроют полосу Город
К бою курантов — плюс к чеку: икра и красная рыба могут прибавить 5–7% в цене Город
Не только борщевик: специалист перечислил цветы, которые оставляют ожоги даже без солнца Общество
Русский концептуализм осиротел: умер выдающийся художник Эрик Булатов Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Продукты питания
Категории
Общество Спорт

Прятали 10 лет: этот уникальный предмет на Невском заставляет всех рыдать

Опубликовано: 9 ноября 2025 16:15
Орган
Прятали 10 лет: этот уникальный предмет на Невском заставляет всех рыдать
Городовой ру

Он не был создан для этой церкви, но словно ждал именно её.

В центре Невского проспекта, за строгим фасадом лютеранской кирхи, стоит инструмент, о котором знают не только прихожане. Орган Willi Peter — самый большой церковный орган Петербурга.

Он появился здесь не случайно, но и не по плану: построенный в 1973 году в Кёльне, он долго звучал в стокгольмской церкви Святой Гертруды и только в 2017-м нашёл новый дом в Петрикирхе.

Необычная конструкция

Орган Willi Peter — электрический. У него нет мехов и деревянных тяг, вместо которых — система нейлоновых нитей. Три мануала, педаль, 43 регистра и более трёх тысяч труб — масштаб, редкий даже для концертных залов.

Но самое удивительное — как этот инструмент совпал с акустикой Петрикирхе: звук наполняет пространство ровно, не теряя прозрачности, словно создан именно для этих сводов.

Возвращение музыки

После долгих десятилетий, когда храм использовался не по назначению — здесь был и склад, и бассейн, — возвращение органа стало символом новой жизни.

Первые концерты прошли уже осенью 2017 года. За несколько месяцев у инструмента успели выступить российские и зарубежные органисты — Григорий Варшавский, Анна Калинкина, Томаш Гланц и другие.

С тех пор по вторникам и субботам здесь звучит музыка — то служебная, то концертная, но всегда камерная, как разговор со стенами.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью