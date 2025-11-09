Прятали 10 лет: этот уникальный предмет на Невском заставляет всех рыдать

В центре Невского проспекта, за строгим фасадом лютеранской кирхи, стоит инструмент, о котором знают не только прихожане. Орган Willi Peter — самый большой церковный орган Петербурга.
Он появился здесь не случайно, но и не по плану: построенный в 1973 году в Кёльне, он долго звучал в стокгольмской церкви Святой Гертруды и только в 2017-м нашёл новый дом в Петрикирхе.
Необычная конструкция
Орган Willi Peter — электрический. У него нет мехов и деревянных тяг, вместо которых — система нейлоновых нитей. Три мануала, педаль, 43 регистра и более трёх тысяч труб — масштаб, редкий даже для концертных залов.
Но самое удивительное — как этот инструмент совпал с акустикой Петрикирхе: звук наполняет пространство ровно, не теряя прозрачности, словно создан именно для этих сводов.
Возвращение музыки
После долгих десятилетий, когда храм использовался не по назначению — здесь был и склад, и бассейн, — возвращение органа стало символом новой жизни.
Первые концерты прошли уже осенью 2017 года. За несколько месяцев у инструмента успели выступить российские и зарубежные органисты — Григорий Варшавский, Анна Калинкина, Томаш Гланц и другие.
С тех пор по вторникам и субботам здесь звучит музыка — то служебная, то концертная, но всегда камерная, как разговор со стенами.