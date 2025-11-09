Городовой / Город / Метро в Петербурге построили, храм — уничтожили. А это оказалось ошибкой века
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Две собаки — одна женщина: нападение стало предметом проверки у следователей Город
У фразы «память девичья» раньше было обидная вторая часть: 99% ее не слышало Общество
Не корабль, а поезд: российский груз впервые пришёл в порт Ирана по рельсам Город
Скорость на бумаге: к декабрю на стол Мишустину ляжет план запуска ВСМ Москва—Петербург Город
Ошибка проектировщика? Как на самом деле появились проходные комнаты в хрущевках Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Продукты питания
Категории
Общество Спорт

Метро в Петербурге построили, храм — уничтожили. А это оказалось ошибкой века

Опубликовано: 9 ноября 2025 15:15
Храм Успения Пресвятой Богородицы
Метро в Петербурге построили, храм — уничтожили. А это оказалось ошибкой века
Городовой ру

Сегодня здесь шумит метро, а когда-то звонили колокола.

До 1961 года Сенная площадь выглядела совсем иначе. Здесь стоял храм Успения Пресвятой Богородицы — известный горожанам как Спас на Сенной.
Построенный в середине XVIII века, он был одной из трёх колоколен, по которым Петербуржцы узнавали центр города: вместе с Владимирским и Спасом на Конюшенной.

Сенная тогда ещё была шумной, торговой, но под куполами храма чувствовался порядок — и некая собранность пространства.

Храм, который мешал плану

Весной 1938 года храм закрыли, а в 1961-м — взорвали. Формально — ради строительства станции метро «Сенная площадь». Но позже инженеры признали: здание не мешало, его можно было обойти, как сделали со многими другими постройками в центре.

Взрыв провели в субботу, рано утром. Садовая улица окуталась пылью, и вместе с ней исчез один из самых узнаваемых силуэтов старого Петербурга.

Когда память вернулась

Через сорок лет, в 2003 году, на том же месте появилась небольшая часовня — скромный, но точный знак памяти. Архитектор Алексей Михайлов спроектировал её так, чтобы силуэт повторял очертания прежнего купола. Внутри — лампада и табличка:

«В память храма Спаса на Сенной, разрушенного в 1961 году».

Планы восстановить храм в полном объёме обсуждались не раз, но так и не получили поддержки ни инвесторов, ни города.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью