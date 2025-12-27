Готический «замок» в Пушкине, который освещал императорские дворцы — а потом превратился в завод

В Пушкине есть здание, которое выглядит не как промышленный объект, а как часть старинного ансамбля. Белокаменная псевдоготическая электростанция на углу Малой и Церковной улиц была построена в конце XIX века, и её силуэт до сих пор выделяется в городской среде.
Когда электричество стало делом императорского масштаба
Первая электростанция на этом месте появилась ещё в 1887 году по проекту архитектора А. Ф. Видова. Она снабжала светом ключевые здания Царского Села.
Через десятилетие, когда потребности выросли, решили построить новое сооружение. Проект доверили Сильвио Данини — архитектору, который чувствовал стилистику Царского Села и не считал технические объекты чем-то второстепенным.
Так появилась двухэтажная электростанция с готическими арками, зубчатым аттиком, башенками и дымовыми трубами. Техническое оборудование поставил инженер Л. Шведе: динамо-машины, котлы, генераторы занимали уже значительный комплекс помещений.
Электричество отсюда шло в Александровский, Большой Екатерининский, Владимирский дворцы и другие императорские строения, а также в казармы и объекты военного ведомства.
Закрытие, забвение и заводская эпоха
В 1921 году станцию отключили — город перешёл на питание от Первой ГЭС. Вскоре оборудование демонтировали, и здание оказалось без функции.
После войны его реконструировали под производство — здесь делали иглы для примусов.
Название "Иголка" прочно закрепилось в памяти жителей. Позже внутри размещались цехи, выпускавшие утюги, пылесосы и другие бытовые приборы.
От псевдоготического образа остались стены и декоративные элементы, а промышленное прошлое окончательно стерло следы первоначального назначения.
Современная жизнь в старинной оболочке
Сегодня бывшая Дворцовая электростанция принадлежит Институту правоведения и предпринимательства. Готические формы Данини по-прежнему читаются отчётливо: стрельчатые окна, аттик, башенки.
Здание давно перестало быть инженерным объектом, но его силуэт остаётся одной из узнаваемых деталей исторического Пушкина — напоминанием о времени, когда электричество было роскошью и архитектура не разделяла «парадные» и «технические» функции.