Дом сподвижника Петра I и дворец с тремя музами — две жизни одного здания в Петербурге

За нарядным фасадом скрывается история, начавшаяся задолго до привычного нам облика.

В первой четверти XVIII века на этом месте находился дом Дмитрия Константиновича Кантемира — учёного, философа, писателя и ближайшего сподвижника Петра I. Кантемир переехал в Петербург после бегства из Молдавии и пользовался особым доверием императора.

Однако говорить о роскошном дворце в петровское время не приходится: Кантемир прожил здесь недолго и умер в 1723 году, не успев превратить свой дом в парадную резиденцию.

От частного дома — к представительскому зданию

После смерти Кантемира здание неоднократно меняло владельцев и назначение. В разное время здесь жили высокопоставленные сановники, а сам дом постепенно приобретал более представительный характер.

Решающий поворот произошёл в начале XIX века, когда здание было капитально перестроено по проекту архитектора Луиджи Руска. Именно тогда дворец приобрёл строгие классицистические фасады и планировку, от которых сегодня отталкивается всё дальнейшее восприятие дома.

Эклектика и богатство второй половины XIX века

Очередная масштабная перестройка пришлась на 1875–1877 годы. Новый владелец, лесопромышленник Илья Громов, поручил архитектору Карлу Рахау превратить здание в по-настоящему эффектный городской дворец.

Рахау не стал ограничиваться одним стилем: в интерьерах и декоре соединились элементы классицизма, рококо, неоготики и мотивы эпохи Людовика XVI. Именно тогда дворец получил обилие скульптур и декоративных деталей.

Три музы на углу Миллионной

Самая заметная деталь дворца — скульптурная композиция на углу Миллионной улицы и Мраморного переулка. Три женские фигуры, традиционно трактуемые как аллегории искусства, мореплавания и плодородия, стали своеобразной визитной карточкой здания.

Благодаря им дворец легко узнаётся даже теми, кто не знает его истории.

Доходный дом и государственное ведомство

После смерти Громова дворец перешёл к тайному советнику Владимиру Ратькову-Рожнову. Он распорядился зданием прагматично: часть помещений сдавалась внаём, а позднее дом был продан Министерству финансов.

После 1917 года дворец, как и многие здания в центре Петербурга, утратил частный статус и перешёл к государству.

Адрес культуры

Сегодня в этих залах располагается один из корпусов Санкт-Петербургского государственного института культуры. Студенты и преподаватели работают в пространстве, которое пережило петровскую эпоху, классицизм, эклектику и революцию.

Дворец Кантемира остался тем, чем был всегда: отражением меняющегося Петербурга — сложного, многослойного и никогда не однозначного.