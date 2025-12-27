Дом сподвижника Петра I и дворец с тремя музами — две жизни одного здания в Петербурге

В первой четверти XVIII века на этом месте находился дом Дмитрия Константиновича Кантемира — учёного, философа, писателя и ближайшего сподвижника Петра I. Кантемир переехал в Петербург после бегства из Молдавии и пользовался особым доверием императора.
Однако говорить о роскошном дворце в петровское время не приходится: Кантемир прожил здесь недолго и умер в 1723 году, не успев превратить свой дом в парадную резиденцию.
От частного дома — к представительскому зданию
После смерти Кантемира здание неоднократно меняло владельцев и назначение. В разное время здесь жили высокопоставленные сановники, а сам дом постепенно приобретал более представительный характер.
Решающий поворот произошёл в начале XIX века, когда здание было капитально перестроено по проекту архитектора Луиджи Руска. Именно тогда дворец приобрёл строгие классицистические фасады и планировку, от которых сегодня отталкивается всё дальнейшее восприятие дома.
Эклектика и богатство второй половины XIX века
Очередная масштабная перестройка пришлась на 1875–1877 годы. Новый владелец, лесопромышленник Илья Громов, поручил архитектору Карлу Рахау превратить здание в по-настоящему эффектный городской дворец.
Рахау не стал ограничиваться одним стилем: в интерьерах и декоре соединились элементы классицизма, рококо, неоготики и мотивы эпохи Людовика XVI. Именно тогда дворец получил обилие скульптур и декоративных деталей.
Три музы на углу Миллионной
Самая заметная деталь дворца — скульптурная композиция на углу Миллионной улицы и Мраморного переулка. Три женские фигуры, традиционно трактуемые как аллегории искусства, мореплавания и плодородия, стали своеобразной визитной карточкой здания.
Благодаря им дворец легко узнаётся даже теми, кто не знает его истории.
Доходный дом и государственное ведомство
После смерти Громова дворец перешёл к тайному советнику Владимиру Ратькову-Рожнову. Он распорядился зданием прагматично: часть помещений сдавалась внаём, а позднее дом был продан Министерству финансов.
После 1917 года дворец, как и многие здания в центре Петербурга, утратил частный статус и перешёл к государству.
Адрес культуры
Сегодня в этих залах располагается один из корпусов Санкт-Петербургского государственного института культуры. Студенты и преподаватели работают в пространстве, которое пережило петровскую эпоху, классицизм, эклектику и революцию.
Дворец Кантемира остался тем, чем был всегда: отражением меняющегося Петербурга — сложного, многослойного и никогда не однозначного.