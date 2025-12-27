Петербургский «замок платьев» — а начинался он как контора механического завода

На углу Садовой улицы и Банковского переулка стоит здание, которое трудно пройти без взгляда вверх. Большие витринные балконы, скульптурный орнамент, остроконечная башенка — все детали сразу выдают один из самых выразительных образцов петербургского модерна начала XX века.
Как дом XVIII века стал модерновой витриной
Первоначально на этом участке стоял скромный дом конца XVIII века, но свой сегодняшний вид он обрёл лишь в 1903–1904 годах. Архитектор Василий Шауба (Вильгельм Иоганн Христиан) полностью переработал старое здание, придав ему современный тогда архитектурный язык — с плавной пластикой фасада, богатым декором и характерными для модерна овальными формами.
Главные акценты — крупные балконы-витрины и утончённая башенка. В начале XX века они читались как демонстрация мастерства и технологичности: здания такого типа должны были привлекать внимание уже одним своим внешним видом.
Здание, которое рекламировало само себя
После перестройки здесь разместилась головная контора художественного металлолитейного и механического завода Эдуарда Эдуардовича Новицкого — предприятия, известного производством металлических штампов и литых изделий.
Фасад в то время дополняли крупная вывеска и рекламные изображения, рассказывающие о продукции предприятия. Модерновый декор работал как идеальная "обложка": дом выглядел так, будто он создан специально для презентации промышленного искусства.
Как дом пережил XX век
После революции и смены экономической эпохи здание несколько раз меняло назначение. В позднесоветские годы здесь размещались предприятия, среди которых — трикотажное объединение "Ника".
К концу XX века дом оказался в плохом состоянии: фасад утрачивал лепнину, кирпич местами осыпался, а окна были заколочены. Однако в 1997 году появился арендатор, готовый не просто занять площади, но и восстановить исторический облик постройки. Реставрация заняла несколько лет и вернула зданию облик начала прошлого века — в деталях, которые можно сравнивать с архивными фотографиями.
Современная жизнь модернового дома
Сегодня дом снова наряден: в его окнах видны силуэты манекенов свадебного салона, а вечером фасад освещается мягким светом, подчеркивающим пластичность декора. Место конторы промышленного завода теперь занял мир праздника и витрин — парадокс, который делает этот дом ещё выразительнее.